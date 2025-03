La seconda edizione di “Amazon Supply Chain & Technology Incubator” è giunta al termine e Catania si prepara ora ad ospitare la cerimonia di premiazione dei progetti vincitori del Bootcamp, organizzato dalla tech school Develhope con il supporto di Amazon, per sostenere le idee imprenditoriali di giovani tra i 18 e i 25 anni, residenti in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

L’evento si terrà presso gli spazi di Isola Catania, all’interno di Palazzo Biscari, venerdì 21 marzo dalle ore 9.30 alle 14.30 e avrà come ospiti il Sindaco di Catania, Enrico Trantino, il Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana, Gaetano Galvagno, il Presidente di Isola Catania, Antonio Perdichizzi, il Public Policy Manager Operations and Transport di Amazon Italia, William Callegari e il CEO & Founder di Develhope, Massimiliano Costa.





A gennaio 2025 sono state selezionate le 10 idee più innovative, con particolare attenzione per i progetti con focus su logistica ed e-mobility: aMeMì (Sicilia), FLOWTA (Puglia), SporTogether (Campania), Plannit (Puglia), Re-Take (Abruzzo), Selfmotion (Sicilia), Smart Pizzeria (Puglia), SmarterBikes (Puglia), Take & Drive (Sicilia) e Vigila (Campania). I giovani selezionati hanno avuto la possibilità di partecipare, in maniera totalmente gratuita, ad un Bootcamp online di 6 settimane, durante il quale hanno potuto avvalersi del supporto e della consulenza di mentor ed esperti di settore dalla fase di ideazione a quella di lancio della startup.





All’evento di Catania i 10 team avranno la possibilità di mettersi alla prova in un pitch di presentazione della propria startup, davanti ad una giuria composta da Paola Deidda, VC Investor di Cassa Depositi e Prestiti Venture Capital SGR, Martina Lascialfari, Direttrice Generale di Fondo Repubblica Digitale, Roberta Puglisi, Amazon Delivery Station Manager di Catania e Mauro Zan, Head of Corporate Investments SEFEA Impact.

La commissione decreterà i 5 team vincitori che si aggiudicheranno un premio di 10.000 euro ciascuno messo in palio da Develhope che, insieme ad Amazon, potrà fornire anche supporto formativo e di mentorship qualora i vincitori volessero presentare l’idea a acceleratori o investitori.





Luogo: Isola Catania, all’interno di Palazzo Biscari, Piazza Cardinale Pappalardo, 23, CATANIA, CATANIA, SICILIA

