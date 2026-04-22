Città dei Ragazzi aderisce alla rete “Prima la Comunità” e prende parte al percorso promosso dall’Alleanza per le Case della Comunità, partecipando a uno dei due incontri online previsti.

La Casa della Comunità rappresenta un presidio territoriale fondamentale per la salute e il benessere delle persone: un luogo in cui servizi sanitari e sociali si integrano, offrendo assistenza di prossimità, percorsi di cura personalizzati e attività di prevenzione. Non è solo una struttura sanitaria, ma uno spazio di relazione e partecipazione, dove istituzioni, professionisti e cittadini collaborano per costruire benessere collettivo.





In questo contesto, Città dei Ragazzi contribuisce al confronto nazionale condividendo la propria esperienza all’interno di uno dei due incontri in programma.

Gli incontri, aperti a tutti, si svolgeranno online:

Martedì 21 aprile 2026, dalle ore 17:30 alle 19:30, sul tema “Poteri, responsabilità e governance”

Mercoledì 27 maggio 2026, nello stesso orario, dedicato alla “Costruzione della comunità”, appuntamento in cui sarà presentata l’esperienza di Città dei Ragazzi

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di valorizzare il confronto tra esperienze concrete. Un approccio che, dalla dimensione individuale a quella collettiva, riconosce come contesti diversi possano dialogare e generare cambiamento attraverso uno sforzo condiviso.

I due incontri intendono mettere in comune percorsi reali — azioni progettuali, risultati e criticità — senza proporre modelli predefiniti, ma con la volontà di rafforzare una convinzione: il cambiamento è possibile.





Programma – 21 aprile

Introduzione di Silvia Landra. Interventi di Gilda Esposito (La Spezia), Francesco Colavita (ASL Salerno) e Anna Del Mugnaio (Quartiere Navile, Bologna). Modera Riccardo Balestra.

Collegamento: https://us06web.zoom.us/j/84729556888?pwd=FOEWQSXo76vSbzlUocfrrawa21eJzH





Programma – 27 maggio

Introduzione di Ezio Manzini. Interventi di Edoardo Barbarossa (Catania), Salvatore Rao (Piossasco, Torino) e Lauriana Sapienza (Castenaso, Bologna). Modera Daniela Mondatore.

Collegamento: https://us06web.zoom.us/j/86097643004?pwd=xnl0d2qaPy0ObIg2tTLg98YKbBm5db





Gli incontri si svolgeranno interamente online e sono aperti a tutti gli interessati.

Per ulteriori informazioni:

Città dei Ragazzi – comunicazione@cittadeiragazzicatania.it

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