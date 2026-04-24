Proseguono le iscrizioni alla 49ª edizione della Catania–Etna, la storica cronoscalata organizzata dall’Automobile Club Catania, in programma il 9 e il 10 maggio, valida come prova del Campionato Italiano Velocità Montagna Sud e del Campionato Siciliano Velocità in Salita. Cresce l’attesa per uno degli appuntamenti più prestigiosi del panorama motoristico nazionale, che anche quest’anno promette spettacolo, adrenalina e grande partecipazione lungo i 7,5 chilometri del suggestivo tracciato che si snoda alle pendici dell’Etna, da sempre banco di prova tecnico e palcoscenico di sfide tra i migliori interpreti della specialità.





La manifestazione, patrocinata dalla Città Metropolitana di Catania e dai Comuni di Nicolosi e Belpasso sarà ufficialmente presentata lunedì 27 aprile, alle ore 11.00, presso l’Aula consiliare del Municipio di Nicolosi. All’incontro con la stampa interverranno il presidente dell’Automobile Club Catania Maurizio Magnano di San Lio, il vicepresidente e pilota Enrico Grimaldi e la direttrice Rita Caruso, insieme ai sindaci di Nicolosi Angelo Pulvirenti e Belpasso Carlo Caputo. Prevista inoltre la partecipazione delle principali scuderie automobilistiche.





“La Catania–Etna rappresenta una delle espressioni più autentiche della nostra tradizione sportiva – ha dichiarato il presidente dell’Automobile Club Catania, Maurizio Magnano di San Lio – È un evento che unisce storia, passione e territorio, capace ogni anno di richiamare piloti e appassionati da tutta Italia. Anche per questa 49ª edizione ci aspettiamo una partecipazione importante e uno spettacolo di alto livello, nel segno della sicurezza e della qualità organizzativa che da sempre contraddistinguono la nostra gara”.





Il weekend di gara sarà preceduto, l’8 maggio, da una tavola rotonda dedicata ai giovani sul tema della sicurezza stradale, patrocinata da Sara Assicurazioni, che si terrà alle ore 9.30 presso il Centro Congressi di Nicolosi e vedrà la partecipazione di Andrea Montermini, già pilota di Formula 1 e Gran Turismo. La Catania–Etna si conferma non solo come una competizione sportiva di primo piano, ma anche come un’importante occasione di promozione del territorio, capace di valorizzare uno dei paesaggi più affascinanti del Mediterraneo.

Luogo: NICOLOSI, CATANIA, SICILIA

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