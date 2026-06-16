Un evento allestito per premiare i donatori di sangue e, al contempo, per continuare nell’incessante opera di sensibilizzazione verso la donazione. I gruppi Fratres Catania “Padre Pio da Pietrelcina”, Catania “Santa Maria di Ognina” e Mascalucia, celebrano la 23° “Giornata Mondiale del Donatore di Sangue” con un incontro che si terrà sabato 20 giugno con inizio alle 9:30 a bordo della nave da crociera “Costa Fascinosa”, ormeggiata al porto di Catania. La ricorrenza ricade a livello internazionale il 14 giugno, ma per quella data non vi era disponibilità sulle navi della compagnia.





La premiazione dei donatori dei tre gruppi promotori, che si sono distinti per numero di donazioni e per la loro attività nella Fratres, verrà preceduta da un confronto sulla donazione che coinvolgerà addetti ai lavori e personalità del mondo dell’associazionismo. Aprirà la giornata don Paolo Politi, Assistente spirituale del Consiglio territoriale “Fratres Catania Enna Messina”; seguiranno gli interventi di Sebastiano Anastasi, Presidente del Consiglio comunale di Catania; Francesco Valenti, Presidente del Sesto Municipio di Catania; Santi Sciacca, direttore del Centro Trasfusionale dell’ospedale “Garibaldi” di Catania; Marisa Cottone, dirigente Psicologo dell’ASP di Palermo; Alfonso Cannella, Presidente regionale “Fasted”; Antonino Zingali, Presidente Admo.





Dichiarano congiuntamente i Presidenti dei gruppi Fratres Catania “Padre Pio da Pietrelcina”, Catania “Santa Maria di Ognina” e Mascalucia, rispettivamente Debora Mazza, Lidia Milli e Walter Bozzanga: “Come ogni anno i nostri gruppi renderanno omaggio a quanti, con un gesto consapevole, gratuito e solidaristico, incrementano le scorte di sangue a beneficio di chi necessita di una trasfusione: le donatrici e i donatori di sangue. Grazie alla costante attività di sensibilizzazione promossa da istituzioni e associazioni, negli ultimi anni la Sicilia ha raggiunto quasi l’indipendenza, ma non basta, tutti dobbiamo compiere quello sforzo in più per aggiungere ancora una goccia.





E in occasione della “Giornata Mondiale del Donatore di Sangue” – chiudono Mazza, Milli e Bozzanga – in vista dell’estate, periodo in cui la carenza di questo prezioso liquido che rappresenta la vita è accentuata, rinnoviamo l’appello ai donatori abituali e a chi ha intenzione di accostarsi a questo gesto di fratellanza: prima di andare in vacanza non dimenticate di recarvi presso i punti di raccolta, gruppi Fratres, altre associazioni e centri trasfusionali, per regalare un’estate serena a chi attende una sacca di sangue”.

Luogo: Nave, Porto di Catania, CATANIA, CATANIA, SICILIA

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