Un raffinato viaggio nel cuore del Romanticismo è al centro del concerto ‘Dalla Fantasia al Liebeslied’, in programma giovedì 30 aprile, alle ore 19, al Teatro Sangiorgi di Catania, nell’ambito della stagione di Opera da Camera del Teatro Massimo Bellini. L’appuntamento catanese rappresenta la replica del concerto previsto il 28 aprile alle ore 18 presso la Sala Mannino del Conservatorio di Stato di Palermo, inserito nella stagione concertistica dell’istituzione del capoluogo siciliano.





Un doppio evento che testimonia la sinergia tra importanti realtà musicali del territorio e la circolazione di progetti artistici di alto livello. Protagonisti della serata saranno Gianfranco Pappalardo Fiumara e Giulio Potenza, impegnati nell’esecuzione del pianoforte a quattro mani, insieme a un cast vocale di grande prestigio composto da Filomena Schettino (soprano), Ugo Guagliardo (basso), Filippo Adami (tenore) e Paola Lo Curto (mezzosoprano).





Il programma accosta due capolavori della letteratura musicale ottocentesca: la Fantasia in fa minore D.940 di Franz Schubert, tra le pagine più intense e compiute della produzione tarda del compositore, e i Neue Liebeslieder op. 65 di Johannes Brahms, raccolta di brani vocali di grande eleganza e profondità espressiva, ispirati alla tradizione poetica popolare. “Questo programma – sottolinea Gianfranco Pappalardo Fiumara – rappresenta un viaggio musicale di straordinaria intensità emotiva.





La Fantasia di Schubert e i Liebeslieder di Brahms, pur nella loro diversità, condividono una profonda dimensione lirica e cameristica. È un repertorio che invita all’ascolto attento e alla condivisione, in cui il dialogo tra pianoforte e voci diventa espressione di equilibrio, sensibilità e ricerca interiore”. Il concerto è realizzato in collaborazione con il Conservatorio di Stato di Palermo e con l’Istituto Culturale Musicale Italiano Alessandro Scarlatti, che confermano l’impegno nella promozione della musica da camera e nella valorizzazione delle eccellenze artistiche. Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Per informazioni: www.teatromassimobellini.it

Luogo: CATANIA, CATANIA, SICILIA

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