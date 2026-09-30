In scena giovedì 1 ottobre alle 19 Chiesa San Michele Arcangelo

Scritto e diretto da Gisella Calì nell’ambito del progetto “Balad-el-fil: Catania multiculturale tra Arabi e Normanni”

Sarà il cantautore siciliano Lello Analfino il protagonista del reading teatrale e musicale “La Santa Normanna”, che andrà in scena a Catania, giovedì 1 ottobre alle 19, negli spazi esterni della Chiesa di San Michele Arcangelo di via Sebastiano Catania. L’evento fa parte del progetto di Fiat Lux 2.0 “Balad-el-fil: Catania multiculturale tra Arabi e Normanni”.

“Tre ragazze siciliane, giovani, forti, indomite, sono le sante protettrici più venerate e iconiche della Sicilia. Sono il simbolo dell’isola e la vegliano, a baluardo dei loro territori: Agata a Catania, Lucia a Siracusa e Rosalia a Palermo. Molti gli elementi che accomunano queste Sante, nonostante appartengano a età diverse. – ha spiegato la regista Gisella Calì- Santa Rosalia è di origini normanne, apparteneva alla corte normanna, damigella della Regina Margherita, moglie di Re Guglielmo, frequentava stanze e saloni del Palazzo Reale, ed è stata testimone di quel mirabile esempio materiale di convivenza, interazione e interscambio tra le culture di quel periodo. Ci piaceva l’idea di questo continuare questo scambio culturale raccontando, a Catania, la vita della santa palermitana”.

Lello Analfino, artista dalla forza espressiva travolgente, è reduce da una lunga estate di concerti che lo hanno portato in moltissime piazze italiane, riscuotendo sempre grandissimo successo. I suoi brani fondono elementi pop, rock, rap, reggae, folk e musica tradizionale siciliana, creando uno stile unico che ha contribuito alla sua popolarità.

Amante del cinema, ha scritto le colonne sonore dei film di Ficarra e Picone, è appassionato anche del linguaggio teatrale. “Il teatro e il cinema mi hanno insegnato che la musica non è fatta solo di parole, di note ma anche di silenzi e momenti che devono emozionare lo spettatore. – ha dichiarato Analfino – La composizione musicale è al servizio di un progetto più grande e coinvolge altri artisti. Il reading teatrale è un’altra forma di incontro con le persone, più intimo, che ti permette di entrare in relazione con chi ti ascolta.”

In scena, oltre al cantante, l’attrice e regista Gisella Calì, l’ attore Emanuele Puglia, il chitarrista Lino Costa e Francesca Coppolino, nei panni della protagonista: Rosalia Sinibaldi.

Il reading è finanziato dal Fondo Nazionale per lo spettacolo dal vivo della Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura, grazie all’iniziativa promossa dal Comune di Catania “Palcoscenico Catania. La Bellezza senza confini 2026”.

L’ ingresso libero, previa richiesta al seguente indirizzo: compagniafiatlux2.0@gmail.com

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.