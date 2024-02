La situazione politica attuale, riferita sia all’ambito nazionale che a quello locale, è stata al centro dei lavori della riunione del gruppo di “Noi Moderati”, coordinata dall’on. Marco Forzese, membro anche del consiglio direttivo nazionale del Partito fondato dall’on. Maurizio Lupi e presieduto dall’on. Francesco Saverio Romano. Particolare attenzione è stata riservata alle imminenti elezioni europee ed amministrative e, a riguardo, l’on. Forzese ha posto l’accento sulle indicazioni formulate dal leader nazionale, on. Maurizio Lupi, e strettamente collegate alla campagna di rilancio varata sui singoli territori al fine di promuovere iniziative destinate al confronto con le istituzioni locali, così da rafforzare i punti cardine di un’azione politica mirata ai bisogni delle famiglie e delle imprese. “In quest’ottica – ha affermato l’on. Forzese – stiamo già lavorando da tempo, consapevoli di potere inserire queste tematiche, ma non solo, nel congresso provinciale del partito che a breve verrà indetto e nel corso del quale si procederà anche all’elezione degli organi di rappresentanza nel territorio, favorendo l’inserimento nei quadri di giovani e donne”. Dopo la relazione dell’on. Forzese, un contributo rilevante, in quanto a proposte e suggerimenti, è giunto da vari iscritti e, in particolare, dal dott. Franco D’Amore, presidente dell’associazione “Attivismo civico”, e dall’avv. Caterina Tripi, presidente dell’associazione “Le ali di Ele”.

Luogo: Catania

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.