Con le qualificazioni per la partecipazione a Zelig e una festa al Village (SAL), a cui hanno

preso parte i protagonisti di queste due settimane del Fringe, – che dal 16 ottobre ha

trasformato Catania in una giostra a cielo aperto -, si è chiusa la seconda edizione del

Catania Off Fringe Festival 2023.

Il Festival è stato avviato dal 3 al 13 ottobre dalla sezione “Off dell’Off” che grazie al

Comune di Catania con il progetto “Palcoscenico Catania. La bellezza senza confini” ha

reso protagoniste scuole e strutture associative di cinque diverse municipalità (I.O.S

Angelo Musco, Liceo Artistico Emilio Greco, Liceo Classico Mario Cutelli e Carmelo

Salanitro, Istituto Comprensivo Italo Calvino, Istituto Comprensivo Italo Calvino; LAD

Onlus e Punto Luce – Save The Children) che hanno accolto spettacoli teatrali, favole e

laboratori di improvvisazione, di canto e clownerie.

Francesca Vitale e Renato Lombardo, organizzatori della manifestazione, reduci dal

successo della quinta edizione del Milano Off Fringe Festival di settembre, sono giunti a

Catania per portare a buon esito il Fringe Festival catanese. In questa edizione, una

novità sostanziale ha riguardato gli eventi dedicati allo stato dell’arte nei paesi del bacino

del Mediterraneo: il tutto grazie al sostegno del Ministero della Cultura, attraverso il FUS

progetti speciali, al progetto denominato Mediterranean Fringe Celebration.

Il Fringe Festival di Catania, favorito da temperature ancora estive e negli ultimi giorni

rischiarato da una spettacolare eclissi con luna piena, tirando le somme, è una vetrina

diversa con una scenografia che cambia continuamente: forse non tutti ancora ne

conoscono l’esistenza e le sue modalità, ma rispetto all’anno scorso ha guadagnato nuove

risorse di pubblico. Soprattutto, ha portato molte compagnie giovani a scommettersi

malgrado le incognite, attori con una più lunga esperienza a mettersi in gioco e a

confrontarsi; uno degli aspetti più significativi di questo Fringe è stato proprio il rapporto

interpersonale tra le compagnie.

Le tematiche hanno imboccato svariate direzioni: mali psicologici che affliggono le masse,

dipendenze che mettono in enormi difficoltà il singolo; fatti di cronaca contemporanea e

moderna, ricerche sui nomi delle strade, maternità e paternità accolte con difficoltà…

Alla fine dei giochi, il cruccio degli spettatori (oltre 4000) e operatori dello spettacolo che

giravano per strutture era solo quello di non possedere il dono dell’ubiquità e che non ci

fosse ancora una settimana per poter beneficiare di tutte le proposte. 64 spettacoli, 277

repliche, oltre 140 eventi e strutture che meritano di essere tutte ricordate: CUT – Centro

Teatrale Unict, Teatro Vitaliano Brancati e Piccolo Teatro della Città, Zō Centro Culture

Contemporanee con le due sale Verde e Grigia, Open – Creative Work Space, Le Stanze

in Fiore, Isola Catania, Teatro dell’Istituto Omnicomprensivo Angelo Musco, A.L. Centro

Studi laboratorio d’Arte, Sala Giuseppe Di Martino – Fabbrica Teatro, Sala Hernandez,

Spazio O, Piazza Scammacca, Teatro Sala De Curtis, Salmastra e le due sale Cassiopea

dell’Hotel Four Points by Sheraton.

Le attività al Village (concerti, mostre fotografiche, dibattiti, focus, laboratori, incontri con e

per le compagnie, pic-nic letterari) hanno generato un flusso continuo e costante di

energie, veicolate da un universo artistico che si muove nella direzione delle arti

performative. E innumerevoli occasioni di cordialità condivisa, come la Festa eritrea, i tanti

concerti serali, spettacoli ed lo Zelig Free Stage. E non è mancato il ricordo ad Orazio

Alba, attore che ci ha lasciato prematuramente, amico del Fringe ed originale artista.

Resta la grande attesa per il conferimento del Premio F.I.L. assegnato dalla giuria degli

studenti e quelli assegnati dai Festival Fringe partner internazionali e nazionali. A tale

proposito, va menzionato il progetto “lo studente in giuria” che ha consentito agli studenti,

dopo una specifica formazione, di esaminare le proposte teatrali con occhio differente e

critico.

Non si può inoltre non citare la partecipazione attiva di uno staff di collaboratori e volontari

che ha creduto nel progetto ed ha contribuito al successo dell’evento. Ed infine le tante

famiglie che hanno offerto ospitalità agli artisti aprendo le loro case con grande spirito di

disponibilità e curiosità.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.