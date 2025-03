Al Prefetto di Catania, Maria Carmela Librizzi, l’onorificenza di Socio Onorario LILT. Nel corso della SNPO 2025 (dal 15 al 23 marzo), banchetti in piazza, visite gratuite di prevenzione, laboratori gratuiti, passeggiata in bicicletta

È stata presentata martedì 4 marzo a Catania, presso Villa del Grado, dalla LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) etnea, la “Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica”, giunta alla sua 24° edizione. La campagna, che vede impegnate in tutta Italia le associazioni provinciali LILT, si pone l’obiettivo di divulgare le buone pratiche utili a ridurre i fattori di rischio legati alle neoplasie e a promuovere l’adesione ai programmi di screening.

Ad illustrare il programma della SNPO 2025 in provincia di Catania, che si terrà dal 15 al 23 marzo, è stato il Presidente dell’Associazione Metropolitana LILT, Massimo Libra, dinanzi ad una platea particolarmente qualificata. Tra i presenti, il Prefetto di Catania, Maria Carmela Librizzi, le principali autorità sanitarie provinciali, illustri esponenti del mondo accademico, esperti nel settore.

Libra, dopo aver dato il benvenuto ai numerosi presenti, ha citato il presidente Schittulli ringraziandolo per il suo impegno a livello nazionale. Poi ha sottolineato l’importanza dell’olio extravergine d’oliva 100% italiano, pilastro della dieta mediterranea e simbolo della SNPO, evidenziando come le sue proprietà nutrizionali siano fondamentali nella prevenzione di tumori e altre malattie.

La LILT di Catania allestirà i propri banchetti (dalle 9 alle 13) a Mascalucia sabato 15 marzo in piazza San Vito, a Belpasso domenica 16 in piazza Stella Aragona e a Catania domenica 23 marzo in piazza Verga. Volontari e medici LILT accoglieranno i visitatori ai gazebo, distribuendo la brochure curata dalla LILT nazionale e fornendo informazioni sulla prevenzione, stile di vita sano ed esami diagnostici. Saranno gradite le donazioni a sostegno delle attività dell’associazione e, in segno di gratitudine, sarà possibile ricevere una bottiglietta di olio EVO, simbolo della campagna SNPO.

Per l’edizione 2025, la LILT di Catania offre visite gratuite di prevenzione in ambito urologico, senologico, ginecologico, chirurgico (per il tumore colorettale), dermatologico, polmonare e otorinolaringoiatrico, prenotabili attraverso il sito www.legatumoricatania.it, fino ad esaurimento dei posti disponibili. Verrà pure offerta la possibilità di partecipare a laboratori di educazione alimentare, di educazione all’attività fisica nella prevenzione oncologica, e per affrontare la diagnosi di cancro, sempre con prenotazione tramite il sito.

In collaborazione con l’ACTO (Alleanza Contro il Tumore Ovarico), lunedì 17 marzo si terrà una giornata di sensibilizzazione nelle scuole di Catania. A conclusione della SNPO 2025, domenica 23 marzo, si svolgerà la “Passeggiata della prevenzione” in bicicletta per le vie di Catania, curata dalla FIAB (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta).

Nel corso della presentazione si è svolta la cerimonia di conferimento dell’onorificenza di Socio Onorario LILT al Prefetto di Catania, Maria Carmela Librizzi, per il supporto nella promozione della salute pubblica. “Sono onorata per questo riconoscimento, – ha dichiarato tra l’altro la dottoressa Librizzi – e personalmente ritengo che la prevenzione debba iniziare fin dalla giovane età, affinché la medicina possa intervenire tempestivamente. Una pratica, la prevenzione – ha concluso il Prefetto – che consentirebbe anche un notevole risparmio nei costi della Sanità pubblica”.

Ai lavori è intervenuta anche la Vicepresidente Nazionale della LILT Concetta Stanizzi che ha sottolineato come l’associazione sia impegnata su tutti i livelli di prevenzione: “Primaria, corretta informazione ed educazione sanitaria; secondaria, esami diagnostici; terziaria, sostegno dopo la malattia per il reinserimento sociale”. Il Coordinatore Regionale della LILT per la Sicilia, Don Antonino Sapuppo, ha parlato dell’attività che si prefigge di “valorizzare l’esistente in tutte le province dell’isola e promuovere la rete fra le diverse associazioni provinciali, affinché la crescita di una sezione non abbia limiti di confine”.

Il Presidente del Comitato scientifico LILT Catania, Prof. Sergio Castorina, è entrato nello specifico della cura dei tumori sottolineando come, oggi, “la chirurgia mininvasiva stia fornendo risultati eccezionali sia sotto l’aspetto scientifico, sia nel recupero rapido del paziente che significa ospedalizzazione più breve”.

Sono state particolarmente toccanti le testimonianze dei volontari, che rappresentano un supporto fondamentale per i malati e per le attività dell’associazione. Il loro impegno quotidiano, sotto la guida di Claudia Doria (Vicepresidente LILT Catania), è spesso silenzioso ma essenziale, costituendo la base delle operazioni della LILT e portando sostegno e speranza a chi ne ha più bisogno.

Anche le testimonianze degli ex borsisti LILT, Luca Falzone e Silvia Vivarelli, oggi stimati ricercatori rispettivamente presso l’Università di Catania e l’Università di Messina, sono state particolarmente rilevanti. Questi giovani, che grazie alla LILT hanno avuto l’opportunità di sviluppare le loro competenze, sono oggi protagonisti nel campo della ricerca scientifica, conducendo studi fondamentali per la prevenzione e la cura dei tumori.

“Questa iniziativa vede ciascuno di noi protagonista della propria salute, prendendosi cura di sé e dei propri cari attraverso la prevenzione”, ha dichiarato il presidente della LILT di Catania, Prof. Massimo Libra, lanciando un forte invito all’azione e alla solidarietà. “Ringrazio le istituzioni, le aziende ospedaliere e la Fondazione Morgagni – ha aggiunto il prof. Libra – per il loro sostegno nei confronti della LILT. Un ringraziamento particolare al Prof. Salvatore Castorina, persona straordinaria oltre che eccellente maestro di scienza. La sua disponibilità e il suo supporto sono sempre pronti a rispondere a ogni richiesta di consiglio o aiuto”.





Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.