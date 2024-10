Il mondo della Sanità siciliana a confronto a Catania per quattro giorni di approfondimenti, incontri e dibattiti. È stato presentato questa mattina nella sede della Città metropolitana di Catania, la 4^ edizione di ExpoMedicina, Salone dell’Innovazione Tecnologica in Sanità. L’evento, di elevato livello scientifico, si terrà al Centro fieristico le Ciminiere di Catania dal 24 al 27 ottobre, e vedrà la partecipazione di medici, dirigenti e amministratori del settore, provenienti da tutta Italia.



La conferenza, moderata dal giornalista Francesco Lamiani, ha visto la presenza, tra gli altri, del presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Gaetano Galvagno, del sindaco della Città metropolitana di Catania, Enrico Trantino, del presidente di ExpoMedicina Maurizio Ninfa, del Direttore Generale Assessorato della Salute Regione siciliana, Salvatore Iacolino e del coordinatore attività congressuali dell’Expo, Salvo Riolo.

Davanti una numerosa platea di medici, amministrativi e dirigenti del settore sanitario, è stato esposto il fitto programma di ExpoMedicina a cui parteciperanno attivamente sia le realtà istituzionali che quelle imprenditoriali nazionali, nonché associazioni di cittadini e pazienti.



“Un grande ritorno, dopo tanti anni – ha affermato Ninfa. Ci eravamo fermati per la pandemia e adesso abbiamo ripreso con enorme entusiasmo, cercando di dare un valore aggiunto e lanciando un messaggio forte: tutta la Sanità siciliana è presente a questo evento, tutte le strutture sanitarie. Questo vuol dire che è in atto un cambiamento e iniziative come queste possono essere un osservatorio importante. Oltre tutto, al termine dell’evento, si potrà produrre un documento unitario con le linee guida della Sanità in Sicilia. Una grande opportunità anche per riconciliare la Sanità pubblica con il cittadino”.

Una quattro giorni di convegni, dibattiti, opportunità, che vedrà la presenza di numerosi operatori dell’informazione nonché della Rai.

“La Sanità siciliana sarà presente nelle sue varie articolazioni, per operare un proficuo ed efficace confronto – ha aggiunto Salvatore Iacolino. D’altronde, siamo di fronte a sfide importanti, dall’attuazione integrale dei progetti Pnrr, alla modernizzazione del sistema rispetto a quello che è l’aspetto tecnico e tecnologico, e poi c’è il tema essenziale della previsione della rete ospedaliera”.



Iacolino ha evidenziato il “ruolo fondamentale delle strutture private convenzionate, con la quali abbiamo raggiunto intese anche recentemente è la loro presenza è prova di una volontà di cooperare e a testimonianza di una partecipazione reale. Ci saranno anche associazioni in rappresentanza dei cittadini a dare un senso compiuto al nostro ragionamento”.

ExpoMedicina, arriva d’altronde in un periodo non facile per la Sanità e per il rapporto tra questa e i cittadini, motivo in più per discutere e trovare soluzioni condivise.



“Spesso, abbiamo una percezione della qualità sanitaria in Sicilia distorta rispetto alla realtà – ha sottolineato il sindaco Trantino – perché abbiamo eccellenze spesso non avvertite come tali dalla popolazione, ma credo che si stiano facendo i passi giusti”.



Il presidente dell’Ars, Gaetano Galvagno, ha voluto evidenziare il valore aggiunto di ExpoMedicina e la visione strategica della manifestazione. “Questo evento è differente perché mette a nudo anche le criticità del nostro sistema sanitario – ha detto – e nello stesso tempo ci dà modo anche di confrontarci e comprendere che occorre guardare al meglio. C’è una visione strategica che ci permette di capire quale che sono le eccellenze che si voglio mettere in campo e credo che ogni azienda ospedaliera sia facendo qualcosa in non questo senso”.



Nessun campanilismo, dunque, ma collaborazione tra aziende, tra pubblico e privato e tra mondo della Sanità e cittadinanza, per ottenere infine una sintesi dalla quale ripartire.



Gli ultimi due giorni di ExpoMedicina vedranno gli OPEN DAY con Visite ambulatoriali a titolo gratuito, sabato 26 dalle 15.30 alle 19.00 e domenica 27 dalle 09.00 alle 17.30.



Le strutture sanitarie di Catania con i loro professionisti effettueranno le seguenti visite:



• Cardiologiche

• Chirurgia Bariatrica

• Chirurgia Generale

• Dermatologiche

• Ginecologiche

• Oculistiche

• Pediatriche

• Senologiche



Acura dell’Asp provinciale di Catania



• Prevenzione sovrappeso e Obesità in età infantile – SCREENING Oncologici (prenotazioni e distribuzione Kit per la prevenzione del tumore del colon – Vaccinazioni )



Le attività scientifiche previste durate l’evento sono state realizzate grazie al contributo di Francesca Catalano, Giuseppe Ettore, Michele Gulizia e Salvo Riolo e di tutte le strutture sanitarie regionali.



A ExpoMedicina, anche visite cardiologiche con il Truck tour Banca del cuore, che effettueranno: elettrocardiogramma, controllo del profilo lipidico, in modo gratuito e sicuro, per rendere la prevenzione cardiovascolare accessibile a tutti.







