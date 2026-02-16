Il vicepresidente della Prima Circoscrizione di Catania, Giuseppe Arcidiacono, richiama l’attenzione sulle persistenti criticità che interessano gli uffici municipali, con particolare riferimento alla carenza di risorse umane e alle problematiche strutturali.

«Gli uffici della prima circoscrizione operano da tempo in condizioni di oggettiva difficoltà», dichiara Arcidiacono.

«La cronica insufficienza di personale, unita a carenze di natura strutturale, incide sull’efficienza amministrativa e sulla qualità dei servizi rivolti ai cittadini».





Il vicepresidente evidenzia inoltre di aver già rappresentato formalmente la situazione alle istituzioni competenti: «Queste problematiche sono state da me personalmente esposte al Sindaco Enrico Trantino nel corso di un consiglio svoltosi lo scorso 22 settembre», sottolinea.

«Ad oggi, tuttavia, non si registrano soluzioni concrete».

Arcidiacono ribadisce quindi la necessità di interventi tempestivi e strutturali, ritenuti essenziali per garantire condizioni operative adeguate e servizi pienamente rispondenti alle esigenze della comunità.

«Occorre una risposta chiara e in tempi certi», conclude il vicepresidente della Prima Circoscrizione.

«La prima municipalità rappresenta un presidio fondamentale per i cittadini e non può essere lasciato in una condizione di costante emergenza organizzativa».

