Banca Mediolanum e Fondazione Mediolanum sostengono l’Associazione WonderLAD ETS di Catania per il progetto di accompagnamento alla riabilitazione globale in favore dei bambini affetti da malattia oncologica

Ieri, 29 aprile 2026, con Sara Doris, la consegna ufficiale della donazione grazie all’iniziativa solidale “Quello che sembra impossibile, insieme diventa possibile”

Banca Mediolanum e Fondazione Mediolanum al fianco dell’Associazione WonderLAD ETS di Catania per il progetto di accompagnamento alla riabilitazione globale in favore dei bambini affetti da malattia oncologica.





Mercoledì 29 aprile, presso WonderLAD si è svolta la cerimonia di consegna del maxi-assegno simbolico di 164.225 euro. Erano presenti i Fondatori Cinzia Favara Scacco ed Emilio Randazzo e la Presidente di Fondazione Mediolanum e vicepresidente di Banca Mediolanum, Sara Doris.

La donazione permetterà di intervenire nel progetto più ampio di “Cure&Care” in Oncologia Pediatrica portato avanti da WonderLAD ETS. Il progetto prevede la presa in carico globale del bambino con malattia oncologica sin dalla diagnosi includendo l’intero nucleo familiare. L’obiettivo è offrire loro un Luogo Sicuro, WonderLAD, dove affrontare insieme l’inenarrabile complessità che la diagnosi di cancro in età infantile implica. Qui viene applicato il primo modello di “Casa/Laboratorio” con un Programma di Riabilitazione Globale (PRG) per il bambino, ma anche per i suoi fratelli e per i suoi genitori, metodo al quale il Corriere della Sera Buone Notizie assegna il premio “Economie della Fiducia 2019”. Il metodo d’intervento messo a punto, integra Psicologia, Arte e Architettura e offre:

Arte-Terapia per attivare le parti sane del bambino e non interrompere il processo di crescita durante la malattia e, nel contempo, per elaborare le esperienze traumatiche;

Riabilitazione attraverso la fisioterapia, la neuropsicomotricità, la logopedia e il potenziamento cognitivo (metodo Benso);





Sport selezionati ad hoc come Tennis Tavolo, Jujitsu e Scherma affinché ogni bambino e adolescente possa recuperare confidenza con una immagine dinamica del proprio corpo.

Un contributo concreto reso possibile grazie all’iniziativa solidale Mediolanum Giving Back edizione 2025 “Quello che sembra impossibile, insieme diventa possibile” di Banca Mediolanum. L’iniziativa ha trasformato le scelte dei clienti in un gesto solidale, devolvendo, con una donazione automatica di 3, 6, 25 oppure 50 euro (a seconda del tipo di prodotto sottoscritto dal cliente), 492.676 euro interamente destinati a Fondazione Mediolanum che ha erogato l’intero importo, in parti uguali, a favore di tre realtà attive sul territorio italiano impegnate in progetti di diagnosi, accoglienza e supporto per bambini bisognosi di cure e per le loro famiglie: WonderLAD di Catania; Fondazione Città della Speranza di Padova e Mission Bambini con un progetto all’Ospedale Niguarda di Milano.





Cinzia Favara Scacco ed Emilio Randazzo, fondatori di WonderLAD: «Ringraziamo Fondazione Mediolanum e Banca Mediolanum per essersi rese promotrici di autentica responsabilità sociale, rendendo la propria clientela protagonista di un progetto corale. Hanno così permesso di dare continuità al programma di riabilitazione globale concepito per rispondere ai bisogni reali dei bambini che affrontano il cancro e delle loro famiglie. Un metodo efficace e replicabile già capace di generare un impatto significativo a livello regionale e nazionale».

Sara Doris, Presidente della Fondazione Mediolanum e Vice Presidente di Banca Mediolanum: «Siamo orgogliosi di essere oggi accanto a WonderLAD, una realtà che ogni giorno si dedica non solo ai bambini colpiti da malattia oncologica, ma anche alle loro famiglie, accompagnandole in un momento particolarmente fragile della loro vita. Vicinanza, ascolto e supporto psicologico diventano così elementi fondamentali del percorso di cura. Ringraziamo WonderLAD per averci offerto l’opportunità di collaborare al progetto. Questa donazione, frutto di un’azione sinergica tra Banca Mediolanum e Fondazione Mediolanum, testimonia come la responsabilità sociale si rafforzi nel lavorare insieme, rendendo ancora più incisiva la pratica del bene».





WONDERLAD

WonderLAD (conosciuta anche come LAD) è un’associazione nata nel 2010 con l’obiettivo di offrire ai bambini che affrontano una malattia emato-oncologica e alle loro famiglie il metodo Cure&Care: un approccio che restituisce vitalità, bellezza e identità anche nei momenti di maggiore fragilità.

Al centro di questo metodo c’è l’arteterapia, utilizzata come strumento terapeutico capace di parlare attraverso il linguaggio della creatività. Un percorso che aiuta i bambini a elaborare il trauma, rispettando i loro tempi e la loro sensibilità. Si tratta di un intervento strutturato, con obiettivi chiari, risultati osservabili e benefici misurabili, la cui efficacia è sostenuta da un costante processo di validazione interna e scientifica.





L’impatto di WonderLAD non si misura soltanto nei dati raccolti o nei progetti attivati, ma nella qualità della presenza che riusciamo a garantire ogni giorno. Negli ultimi due anni abbiamo assicurato continuità lungo tutto il percorso di cura, restando accanto ai bambini e alle loro famiglie dal momento della diagnosi fino alle fasi successive, qualunque direzione prendesse la malattia. Abbiamo sostenuto i genitori nei momenti di maggiore vulnerabilità, accompagnato i fratelli spesso invisibili nel loro bisogno di comprensione, costruito una rete territoriale stabile con ospedali, professionisti e istituzioni per rendere l’intervento realmente integrato.

Quando la guarigione è stata possibile, abbiamo accompagnato il ritorno alla quotidianità, aiutando le famiglie a ricostruire una normalità nuova, segnata ma vitale. Quando invece la malattia ha avuto un esito diverso, siamo rimasti. Nella gestione del fine vita, nel tempo sospeso del distacco, nel percorso del lutto, offrendo un sostegno psicologico e umano capace di accogliere anche il silenzio. www.wonderlad.org





FONDAZIONE MEDIOLANUM EF

Nata nel 2001 per promuovere le principali iniziative sociali del Gruppo Bancario Mediolanum, la Fondazione si è progressivamente affermata come attore di riferimento nel sostegno ad associazioni non profit che concentrano il proprio operato verso le fasce più giovani e vulnerabili della società. Dal 2005, Fondazione Mediolanum ha concentrato le proprie risorse su progetti dedicati all’infanzia in condizioni di disagio, sia in Italia sia a livello internazionale, distribuendole strategicamente tra assistenza, istruzione, sanità, ricerca e tutela dei diritti. Dal 2023, è iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) con la qualifica di ente filantropico.

Guidata dalla missione “Educare alla libertà affinché i bambini di oggi possano essere gli adulti liberi di domani”, tra il 2005 e il 2025 la Fondazione ha sostenuto 1.868 progetti, erogando 57,5 milioni di euro e favorendo lo sviluppo di oltre 320.000 bambini in Italia e in 55 Paesi del mondo. L’obiettivo resta quello di accompagnare un numero sempre maggiore di ragazzi e ragazze verso l’autonomia sociale e un futuro pienamente realizzato e di aiutare 500.000 minori entro il 2030.

www.fondazionemediolanum.it.

Luogo: WonderLAD, via Filippo Paladino, 11, CATANIA, CATANIA, SICILIA

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