“Nel report Top Green Cities 2024, Catania è tra le città con lo spazio verde urbano più limitato in Italia. Il capoluogo etneo si ferma al 22% di spazio verde, corrispondente a 38 metri quadrati per abitante. Inoltre, Catania occupa l’ultimo posto per la percentuale di alberi nelle città, con solo il 16%, insieme a Napoli. Per questo ogni azione dedicata al verde urbano, come la piantumazione di nuovi alberi, è un gesto estremamente significativo per Catania”.

Lo ha dichiarato la deputata regionale del M5S Lidia Adorno, a pochi giorni dall’avvio di #AlberiPerIlFuturo, storica campagna del Movimento 5 Stelle dedicata agli alberi, che si svolgerà contemporaneamente in tutta Italia il 16 e il 17 novembre.

L’appuntamento a Catania è fissato per sabato 16 novembre, alle ore 10:30, in Viale Ruggero di Lauria, presso il Monumento ai Caduti. L’iniziativa è aperta a tutta la cittadinanza, non solo agli iscritti al Movimento. Insieme a Lidia Adorno, sarà presente il Referente del Gruppo Territoriale Catania Ovest Simone Cambria, e il Referente del GDL Roberto Falsaperla.

“Gli alberi in città sono vitali. Assorbono il carbonio, riducono l’inquinamento, producono ossigeno e proteggono il suolo da frane e alluvioni. All’indomani della grave ondata di maltempo che ha colpito la costa ionica, ricordiamo ancor di più quanto questo sia fondamentale. Gli alberi nelle città attenuano anche i rumori e abbassano la temperatura formando ampie zone di ombra” ha affermato la deputata regionale catanese.

“Voglio ringraziare Agatino Sidoti, Dirigente del Dipartimento Sviluppo Rurale e Territoriale. Inoltre, l’assessorato al Verde del Comune di Catania e la sua direzione, che ci ha autorizzato alla piantumazione. Ringrazio il Centro vivaistico regionale di Contrada Flascio che ci ha fornito gli alberi. Ricordo che l’appuntamento è aperto a tutti e ringrazio già ora gli attivisti che parteciperanno all’iniziativa” ha concluso la deputata regionale del Movimento Cinque Stelle.

A partire dal 16 novembre, in Viale Ruggero di Lauria, quattro nuove piante di Jacaranda mimosifolia saranno piantate a Catania.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.