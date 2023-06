“Il violento temporale che si è abbattuto ieri in alcune zone della Sicilia occidentale e che in provincia di Agrigento per alcune ore ha isolato gli abitanti dei Comuni di Alessandria della Rocca e San Biagio Platani, ha messo ancora una volta a nudo la precarietà della viabilità secondaria ed extraurbana e l’assenza delle istituzioni di fronte ai continui allarmi lanciati nel tempo dai sindaci del territorio”.

Lo dice oggi il capogruppo all’Ars del Partito Democratico Michele Catanzaro, che da tempo segnala come quest’area della Sicilia abbia urgente bisogno di interventi infrastrutturali per ridurre il gap con il resto d’Italia e per rilanciare lo sviluppo dell’economia.

“I rappresentanti dei governi regionale e nazionale – dice Catanzaro – dovrebbero vergognarsi di fronte all’accorato intervento di denuncia fatto dal sindaco di Alessandria della Rocca Giovanna Bubello sugli organi di stampa dopo il nubifragio che ha portato fango e detriti sulle strade provinciali del suo territorio (Alessandria-San Biagio e Ribera-Cianciana) e ne ha bloccato la transitabilità. Lei e gli altri sindaci di quella zona ormai da decenni rappresentano lo stato di isolamento in cui si trova il loro territorio, aggravato ulteriormente in occasione di eventi alluvionali come quello di ieri. Chiedono il rispetto dei diritti fondamentali e la possibilità che i cittadini viaggino ogni giorno per lavoro e studio senza disagi. Mi farò portavoce a tutti i livelli del loro grido di allarme, in continuità con quella lunga battaglia politica che ogni giorno portiamo avanti sui temi dello sviluppo attraverso adeguati servizi infrastrutturali”.

“Viabilità e trasporti devono essere priorità per ogni governo, a tutti i livelli – dice Catanzaro – la realizzazione dell’attraversamento stabile fra la Sicilia e la Calabria non deve distrarre sulle urgenze che ci sono nel resto della Sicilia sul piano delle infrastrutture viarie e ferroviarie. Ciò che accade oggi in provincia di Agrigento e che è accaduto nei giorni scorsi e nei mesi precedenti in altre zone della Sicilia, impone al governo regionale di promuovere procedure straordinarie che aiutino la nostra isola a superare le emergenze e ridurre il divario infrastrutturale tra Nord e Sud”.

