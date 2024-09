Grande entusiasmo e soddisfazione sono stati espressi dalla Consigliera Comunale di Palermo, Caterina Meli, di Forza Italia, in seguito alla partecipazione del Movimento Giovanile Sicilia alla manifestazione nazionale “Azzurra Libertà”, tenutasi a Bellaria-Igea Marina dal 6 all’8 settembre. L’evento, ormai diventato un appuntamento annuale irrinunciabile per Forza Italia Giovani, ha visto la partecipazione di ragazzi da ogni angolo d’Italia, pronti a riprendere l’attività politica dopo la pausa estiva.

“Sono profondamente orgogliosa del nostro movimento giovanile siciliano,” ha dichiarato Caterina Meli. “I giovani rappresentano il futuro del nostro partito e del nostro paese. Investire nelle loro idee, nelle loro energie e nella loro formazione politica non è solo un’opzione, ma un dovere imprescindibile.”

Giovani protagonisti del cambiamento

La manifestazione “Azzurra Libertà” è stata l’occasione per i giovani di confrontarsi su temi cruciali per il futuro dell’Italia, dimostrando un forte impegno e una visione concreta su questioni come l’energia, l’ambiente, l’inclusione sociale e la politica internazionale. Panel di discussione e dibattiti hanno arricchito il programma, offrendo momenti di vera formazione e crescita per tutti i partecipanti.

“In un mondo che cambia velocemente, dobbiamo essere in grado di adattarci, ma soprattutto di anticipare le sfide del domani,” ha continuato Meli. “Questi ragazzi hanno dimostrato di avere la determinazione e l’intelligenza per farlo. Eventi come questo sono fondamentali per creare la classe dirigente del futuro, formata su valori solidi e competenze concrete.”

Tra i temi più sentiti:

– Energie per il futuro: Durante il panel, si è discusso di come l’Italia possa investire in un mix energetico equilibrato, che tuteli l’ambiente senza rinunciare allo sviluppo. “Un paese che guarda al futuro deve essere capace di coniugare innovazione e sostenibilità,” ha sottolineato Meli. “I giovani hanno capito che l’ambiente non è una battaglia da combattere, ma un’opportunità da cogliere.”

– Fairplay sociale: Un’attenzione particolare è stata dedicata al benessere psicologico, alla promozione dello sport, e all’importanza di abbattere le barriere di genere e sociali. “Questi ragazzi sanno che per avere successo, tutti devono avere le stesse opportunità,” ha detto Meli. “Meritocrazia e inclusione sono le chiavi per un futuro più equo.”

– Sguardo all’estero: Un altro argomento cardine è stato quello della politica estera, con una riflessione sulle crisi in Ucraina e Medio Oriente, ma anche sugli scenari elettorali di paesi come Venezuela e Stati Uniti. “Essere giovani non significa essere disinteressati o ingenui. Al contrario, è proprio tra i giovani che vedo nascere una consapevolezza nuova e più matura dei grandi equilibri globali,” ha dichiarato Meli.

– Governare e comunicare: Infine, si è parlato di come coniugare l’efficacia dell’azione politica con una comunicazione chiara e trasparente, cruciale per il successo in un contesto sempre più mediatico. “Oggi più che mai, saper comunicare bene è essenziale. È fondamentale che la politica sappia parlare con sincerità e chiarezza, soprattutto ai giovani,” ha concluso la Consigliera.

Sicilia in prima linea

A rappresentare la Sicilia durante l’evento c’erano figure di spicco come Orazio Rubino, segretario provinciale di Palermo, Fabrizio Tantillo, vicesegretario regionale, e Antonio Montemagno, segretario regionale. Questi leader, insieme ai giovani siciliani, hanno portato al centro del dibattito nazionale la voce e le esigenze della regione, confermando la volontà di giocare un ruolo di primo piano nel futuro di Forza Italia e del paese.

“La Sicilia non può e non deve essere marginale. I nostri giovani sono pronti a farsi sentire, e io sono qui per sostenerli in ogni passo,” ha detto Caterina Meli con determinazione. “Sono convinta che i ragazzi siciliani abbiano tanto da offrire e, attraverso manifestazioni come questa, possono dimostrarlo concretamente.”

Puntare sui giovani per costruire il futuro

In chiusura, Caterina Meli ha ribadito l’importanza di dare spazio alle nuove generazioni e di investire nelle loro capacità. “Non c’è crescita senza un reale investimento sui giovani. Dobbiamo scommettere sul loro talento, sulla loro visione e sulla loro voglia di cambiare le cose. Solo così potremo aspirare a un futuro migliore.”

L’evento “Azzurra Libertà” si è concluso con la promessa di un impegno continuo da parte dei giovani e dei rappresentanti di Forza Italia, pronti a lavorare per costruire un’Italia più forte, meritocratica e inclusiva.”Il futuro è adesso,” ha concluso Meli. “E i giovani sono la nostra forza.”

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.