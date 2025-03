Il segretario provinciale di UGL Salute Messina Fabrizio Denaro e il segretario provinciale UTL-UGL Tonino Sciotto intervengono sul futuro della Cardiochirurgia Pediatrica di Taormina.

“Apprendiamo da notizie stampa notizie che il futuro della Cardiochirurgia Pediatrica di Taormina, sembrerebbe stato definitivamente deciso, dopo quasi due anni di incertezze e continue proroghe . Da quanto si apprende il futuro del CCPM, dovrebbe essere garantito e pertanto definitivamente allontanata l’ipotesi di chiusura. Si tratta sicuramente (se confermata) di una buona notizia, vedendo riconosciuta l’importanza e l’eccellenza del CCPM, consentendo di poter accedere alle cure del CCPM non solo ai siciliani. Ciò che lascia confusi e perplessi è l’ipotesi di trasferimento del CCPM al Policlinico di Catania, che da quanto riportato avrebbe già a disposizione i locali. Questa sarebbe una scelta che coglie di sorpresa un po’ tutti. Non si comprende quali siano motivi che spingono ad ipotizzare un trasferimento, visto che ad oggi il CCPM è in piena attività e non sembrano esserci di carattere sanitario o di sicurezza che possano spingere al trasferimento, tra l’altro in una fase in cui la Regione sta progettando la nuova rete ospedaliera ed eventuali carenze potrebbero essere sanate rapidamente. Come UGL Salute Messina riteniamo che qualsiasi piano di trasferimento del CCPM deve passare necessariamente con un confronto con il territorio e le parti sociali, non dimenticando l’importante impatto che ha nel territorio un servizio di eccellenza come quello del CCPM. Negli ultimi anni la sanità messinese ha visto un lento declino e il CCPM resta una delle ultime eccellenze rimaste, in una sanità che vede sempre più cittadini costretti “all’emigrazione sanitaria” per curarsi. Concludiamo con un appello a tutte le Istituzioni messinesi, ai partiti, alle organizzazioni sindacali ai cittadini affinché si prenda una posizione a sostegno del CCPM e del suo mantenimento all’Ospedale di Taormina ed all’apertura di un dialogo per individuare le soluzioni più idonee ed evitare rischiose fughe in avanti”

