I competenti Uffici del Comune di Priolo si sono già attivati e stanno predisponendo gli atti per la

progettazione e l’esecuzione dei lavori di sistemazione della strada di Marina di Priolo.

Visto l’aggravarsi della situazione, per motivi di sicurezza e incolumità pubblica il sindaco Pippo

Gianni ha firmato un’ordinanza di chiusura temporanea della strada al traffico veicolare e

pedonale, nel tratto compreso tra la Centrale Enel “Archimede” e il confine con il territorio di

Melilli.

“Le condizioni meteo avverse dello scorso 8 settembre – ricordano il sindaco Gianni e l’assessore

al Mare Laura Serra – avevano provocato il cedimento dei muri perimetrali e di una porzione di

struttura stradale, rendendo la viabilità pericolosa. Adesso interverremo per la messa in sicurezza

dei luoghi”.

