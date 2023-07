Cefalù, domani sciopero di 8 ore al cantiere del raddoppio ferroviario della Toto. Fillea, Filca, Feneal: “Operai da due mesi senza stipendio, richiamati dalla cig al lavoro con queste temperature”

di Press Service

18/07/2023

Domani sciopero di 8 ore al cantiere del raddoppio ferroviario Ogliastrillo-Cefalù della Toto Costruzioni. Dalle ore 7 si terrà un presidio davanti ai cancelli del cantiere, all’uscita per Castelbuono.

A proclamarlo sono le sigle sindacali Fillea Cgil, Filca Cisl e Feneal Uil per il perdurare delle incertezze sul proseguimento dell’attività lavorativa. “I segnali non sono per nulla rassicuranti. Anche se l’impresa sta richiamando i lavoratori per farli rientrare dalla cassa integrazione, ad oggi gli operai vantano 2 mesi di retribuzioni – dichiarano i segretari generali di Fillea Cgil Palermo Piero Ceraulo, Filca Cisl Palermo Trapani Francesco Danese e Feneal Uil Tirrenica Messina Palermo Pasquale De Vardo – Riteniamo senza una giustificazione la condotta della Toto: dopo avere fermato il cantiere per più di 8 mesi, oggi con queste temperature torride sta chiedendo ai lavoratori uno sforzo per tornare al lavoro. Sta cambiando l’elemento della narrazione, che vede gli operai lavorare in condizioni sempre meno garantite e tutelate”.

I sindacati la settimana scorsa hanno inviato una richiesta d’incontro all’Ispettorato al lavoro, che ha fissato un incontro, al quale è prevista la partecipazione della Toto, il giorno 27 luglio alle ore 10.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.