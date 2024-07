Eccellente successo di pubblico e partecipanti al Grand Prix Libertas Sicilia “Trofeo Andrea Tedeschi” svoltosi lo scorso fine settimana a Cefalù. A far da cornice all’evento di “Bodybuilding” e “Altezza-Peso”, che ha visto la partecipazione di numerosi atleti provenienti da tutta la Sicilia, il fantastico castello di Bordonaro.



Giuseppe Mangano, presidente regionale Libertas, l’ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni che ha organizzato l’evento, ha dato il via alla manifestazione con un toccante ricordo di Andrea Tedeschi, il campione mondiale nonché personal trainer triestino, detto “Bulldozer”, noto atleta deceduto lo scorso anno a Cefalù a causa di un improvviso malore. La competizione è stata suddivisa nelle due categorie “Bodybuilding” e “Altezza-Peso”. Quest’ultima, tra uomini e donne, ha visto la partecipazione di oltre 30 atleti. La categoria Bodybuilding, pur avendo registrato un numero inferiore di partecipanti, ha dato vita a prestazioni di alto livello agonistico. Dopo un lungo ed estenuante confronto, che ha appassionato il numeroso pubblico presente, la classifica finale ha visto trionfare Cristiano Mangano che ha messo in mostra una performance di alto livello oltre ad una straordinaria esecuzione delle pose. Secondo posto per Girolamo Di Giovanni, reduce di un prestigioso piazzamento ottenuto al recente campionato regionale. Il terzo posto è stato conquistato da Francesco Aliotta capace di evidenziare un’ottima definizione muscolare. Ad Aliotta è andato anche il primo premio per la migliore routine. «Un ringraziamento particolare – ha riferito Giuseppe Mangano – va al sindaco di Cefalù, Daniele Tumminello e al vicesindaco, Rosario Lapunzina, per il prezioso patrocinio concesso e per aver reso possibile la realizzazione di questo evento di grande successo».

Considerata l’ottima riuscita, organizzatori e pubblico si sono dati appuntamento a prossimo anno per la seconda edizione del Grand Prix Libertas Sicilia “Trofeo Andrea Tedeschi” di “Bodybuilding” e “Altezza-Peso”.

Luogo: Castello di Bordonaro, Via La Maddalena (località Mazzaforno), 20, CEFALU’, PALERMO, SICILIA

