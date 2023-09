La Sicilia si candida a diventare regione europea della gastronomia nel 2025 e Cefalù è tappa strategica per la commissione di valutazione (Igcat – International Institute of Gastronomy, Culture, Art and Tourism), con incontri istituzionali, degustazioni e visite ai siti d’attrazione turistica.

Grazie al suo valore culturale, legato sia alle eccellenze gastronomiche territoriali che alle bellezze che fanno parte del circuito Unesco, la Città è stata scelta come tappa di supporto all’“European Region of Gastronomy 2025”.

Nell’ottica della definizione del dossier programmatico e in quella della partecipazione attiva dei cittadini e degli attori che muovono lo sviluppo turistico territoriale, oltre alla visita della commissione di valutazione, è stato organizzato un incontro programmatico che si terrà venerdì 8 settembre alle ore 19 presso la Sala delle Capriate del palazzo municipale.

La partecipazione di istituzioni, associazioni e imprenditori locali è ritenuta fondamentale in funzione della collaborazione allo sviluppo delle future azioni che saranno implementate dagli enti preposti, qualora la candidatura della Regione Siciliana abbia il successo auspicato.

