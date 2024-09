In occasione della 110ª Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato, il Comune di Vizzini, in collaborazione con la Parrocchia di Sant’Agata e il coordinatore delle politiche per i migranti della FILCAMS CGIL Catania, Francesco D’Amico, organizzano un ricco programma di eventi dal 27 al 29 settembre 2024. L’iniziativa è inoltre sostenuta dall’associazione Refugees Welcome Italia e dai beneficiari del Progetto SAI Vizzini Ordinari, gestito dalle cooperative “Opera Prossima” e “Iride”.



Programma degli eventi:

27 settembre

Presso i locali della Società Operaia di Mutuo Soccorso, alle ore 16:30, si terrà un dibattito pubblico sul tema “Dio cammina con il suo popolo”.

Interverranno, il parroco di Sant’Agata, Don Antonino Maugeri, e diverse figure del territorio, tra cui esperti e coordinatori impegnati nell’accoglienza e integrazione dei migranti. Tra i partecipanti il sindaco di Vizzini, Salvatore Ferraro, l’assessore alle Pari Opportunità e alle Politiche Sociali, Antonio Musumeci, Mariella Simili, coordinatrice del SAI Vizzini, Francesca Disquale assistente sociale e coordinatrice del SAI Vizzini, Paolo Cannaò, segretario FISAC CGIL Sicilia e Alberto Rotondo, rappresentante delle famiglie ospitanti. Il dibattito sarà preceduto dai saluti del presidente della S.O.M.S. di Vizzini, Bernardo Costantino.

Alle 17:30 è prevista la proiezione del film “Io Capitano” di Matteo Garrone, un’opera che affronta il drammatico viaggio dei migranti verso l’Europa.

28 settembre

L’iniziativa prosegue presso lo stadio comunale “Matteo Agosta” con un evento sportivo all’insegna della solidarietà. Alle ore 15:30, si terrà una partita di calcio dal titolo “Un calcio per la solidarietà”, che coinvolgerà migranti, rifugiati e membri della comunità locale.

29 settembre

La giornata culminerà con una Celebrazione Eucaristica alle ore 18:30, presso la Parrocchia Sant’Agata, presieduta da Don Tino Zappulla, direttore dell’Ufficio Pastorale Sociale e del Lavoro della Diocesi di Caltagirone, nonché parroco della chiesa di Santa Maria Maggiore di Mineo. Durante la celebrazione, sono previste le testimonianze dei beneficiari del progetto SAI, che condivideranno le loro esperienze di accoglienza e integrazione.

Parallelamente, anche a Licodia si terranno celebrazioni per la Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato, con testimonianze di migranti accolti nelle strutture della zona, compresa una delegazione di beneficiari e operatori della struttura di Grammichele, che si occupa in particolare dell’accoglienza di nuclei monoparentali.

L’iniziativa rappresenta un momento significativo per riflettere sui temi dell’accoglienza, della solidarietà e dell’integrazione, valorizzando il contributo delle diverse comunità coinvolte nel progetto SAI Vizzini.





Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.