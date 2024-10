Il Centro Astalli Palermo è lieto di annunciare l’inaugurazione dei suoi nuovi spazi rinnovati, che avrà luogo il 25 ottobre alle ore 18:30 presso propria sede. L’iniziativa rappresenta il frutto di una preziosa collaborazione con IKEA Catania, che ha reso possibile il rifacimento della mensa sociale ma non solo. I locali del Centro Astalli Palermo, situato nel quartiere di Ballarò, accolgono giornalmente le tante persone senza fissa dimora con background migratorio.

I nuovi spazi sono stati progettati con l’obiettivo di favorire l’interazione e l’aggregazione, utilizzando sedute diverse e tavoli sociali per creare un ambiente accogliente e inclusivo.





Ludovica Vizzini, Sustainability Specialist IKEA Catania , dichiara la gioia di vedere crescere questo legame tra il Centro Astalli Palermo e IKEA Catania: “Come IKEA Catania siamo felicissimi della collaborazione con il Centro Astalli; abbiamo voluto contribuire al rifacimento della mensa sociale perché è un luogo finalizzato ad uno scopo che incarna gli ideali di IKEA. La donazione è stata realizzata grazie ad “Un posto da chiamare casa” una progettualità che da più di dieci anni ci porta a collaborare con istituzioni e realtà territoriali per creare un impatto positivo sull’ambiente e le persone; offriamo la nostra competenza e il nostro impegno alla comunità locale con il desiderio di creare una società migliore per la maggioranza delle persone.”

L’azione creativa di rinnovo dei locali del Centro Astalli Palermo è stata curata da Alessandro Cannella, IKEA for Business Interior Designer del Plan and Order Point (PaOP) di Palermo (CC Forum) e spiega come l’idea ha preso vita lungo tutto il percorso.

“Il progetto segue il tema ‘La diversità è ricchezza’, che parte proprio dagli utenti, fruitori degli spazi, per proseguire ai volontari e ai lavoratori che coinvolgono il Centro Astalli Palermo. Un’eterogeneità di caratteristiche che crea un unicum perfetto; questa è la base da cui parte il progetto, che vede sedute diverse e tavoli sociali per creare un progetto unitario e aggregante. Un luogo, appunto, da chiamare casa”.

Infatti, come dichiara il Presidente del Centro Astalli Palermo, Alfonso Cinquemani: “Siamo profondamente grati a IKEA Catania per il supporto e la generosità dimostrati con il progetto di rinnovamento della nostra mensa sociale. Questo intervento rappresenta molto più di una semplice ristrutturazione: è un segno concreto di vicinanza e attenzione verso chi si trova in situazioni di difficoltà. La nuova mensa, con i suoi spazi accoglienti e inclusivi, diventa un luogo dove non solo si condivide un pasto, ma si costruiscono relazioni e si rafforza il senso di comunità. È una dimostrazione di come la collaborazione tra il mondo aziendale e il terzo settore possa portare a risultati straordinari, creando un impatto positivo e duraturo sulla vita delle persone più vulnerabili”.

L’inaugurazione sarà un’occasione per condividere i risultati di questo importante intervento e per ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla sua realizzazione.

