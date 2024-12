Nuova avventura per i volontari di Nuova Acropoli, che stanno lavorando per la realizzazione del “Centro Atena”, un nuovo spazio di conoscenza, creatività e comunità a Catania.

Un sogno che, ci si augura, è condiviso da molti: da chi crede nel valore della cultura, da chi prova a migliorarsi ogni giorno per se stesso e per il mondo, da chi ha a cuore l’inclusività ed è stimolato da idee di sviluppo e di crescita personale e collettiva. Parte di questo sogno diventa conoscibile e condiviso tramite la realizzazione del centro.

Il 13 dicembre in via Fimia 30/40 alle ore 20:00 si terrà la presentazione del progetto e l’associazione condividerà alla città cosa ha spinto i volontari ad aprire le porte della propria sede e assumersi la responsabilità di generare e tenere in vita uno spazio di cultura e comunità aperto alla cittadinanza.

“Vogliamo creare un luogo per studiare, lavorare e confrontarsi, aperto a tutti e dedicato alla conoscenza, alla creatività e alla comunità”. Ispirato alla figura di Atena – dea greca della saggezza e delle arti – il Centro Atena sarà uno spazio attrezzato polivalente in cui si potrà studiare, lavorare, leggere. Uno spazio dove Cultura e Filosofia saranno al servizio della cittadinanza e contribuiranno alla crescita del tessuto culturale della nostra amata Catania, per creare e crescere insieme.

Oltre ad essere vissuto ogni giorno dai volontari di Nuova Acropoli, sarà a disposizione di tante associazioni e gruppi, per tenere conferenze o incontri culturali di vario tipo e per poter avere accesso alla grande Biblioteca di Nuova Acropoli Catania che ad oggi conta più di 5.000 volumi.

Quindi, cosa sarà il Centro Atena? Sarà una biblioteca per leggere, una sala studio e di co-working, sala per conferenze, ma soprattutto sarà uno spazio che offrirà opportunità di condivisione e di crescita ai catanesi, un piccolo seme che ha l’intento di promuovere trasformazioni culturali nei cittadini e nella città!

Connettiamoci, ispiriamoci e cresciamo insieme. Costruiamo il Centro Atena.

Luogo: Nuova Acropoli, Via Fimia , 30/40

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.