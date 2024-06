Venerdì, 7 giugno, alle 10, alla presenza del sindaco di Giarre, dott. Leonardo Cantarella e della dirigente scolastica dell’ ’ I.i.s “Leonardo” sede coordinata “A.m. Mazzei”, sede dell’ istituto agrario, Tiziana D’Anna, e di una delegazione di studenti, sarà restituita alla città, la villa comunale di Macchia, dopo i lavori di restyling, curati, in queste settimane di intenso e duro lavoro, dagli alunni dell’ I.i.s “Leonardo”,sede coordinata “A.m. Mazzei”, sede dell’ istituto agrario e dall’ Azienda agricola didattica “Mazzei”.

La villa versava in uno stato di totale abbandono e di degrado, si trovava in uno stato di totale incuria, e solo grazie al lavoro e all’impegno degli studenti del nostro istituto, è tornata a splendere della sua naturale bellezza.

La Villa comunale rappresenta una parte fondamentale del patrimonio pubblico della città, luogo di svago e di ritrovo per diverse generazioni, un vero gioiello per la comunità, un’oasi di tranquillità e bellezza.

“Si è trattato -ha commentato la preside D’ Anna-di una rigenerazione della bellezza della villa comunale con la partecipazione di tutti gli studenti del nostro istituto, rinverdendo in loro, quei motivi di affezione al bene comune e al parco naturalistico, tra i più belli e spettacolari di proprietà dei Macchiesi, e non solo. E’ stata una sfida importante per il nostro istituto, grazie all’ amministrazione comunale che ha creduto in noi, per la rinascita di questo parco comunale storico, così speciale e punto di riferimento del territorio, che nel tempo ha ospitato grandi eventi, tante famiglie e tante generazioni. Convinti che la bellezza è per tutti ed il degrado per nessuno, ci siamo dati da fare ed abbiamo riportato il parco al suo naturale splendore. Oggi siamo felici di restituirlo ai cittadini e di condividere questo momento di gioia con l’amministrazione comunale e la città ”.

