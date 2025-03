Il teatro diventa specchio dell’anima. L’associazione teatrale “Sotto il Tocco” porta in scena “Certe Notti“, la commedia di Antonio Grosso che mescola con maestria risate e dramma, nel cuore del teatro di via Ravanusa, 18 a San Giovanni La Punta.

Tre appuntamenti da segnare in agenda: sabato 15 marzo alle 20:30, domenica 16 e domenica 23 marzo alle 18:00. “Certe Notti” di Antonio Grosso è un’opera teatrale che si distingue per la sua capacità di intrecciare con maestria momenti di pura comicità a profonde riflessioni sul dramma della vita. Ambientata nella casa dello studente de L’Aquila, alla vigilia del devastante terremoto del 2009, la commedia esplora le vite di cinque giovani studenti, ognuno con i propri sogni, paure e tormenti. Sotto la guida sapiente di Giò Liccia, affiancato da Michele Russo, “Certe Notti” vi condurrà in un vortice di emozioni. Si parte con un’atmosfera frizzante e divertente, per poi immergersi nelle profondità dell’animo umano.

La casualità della vita irrompe sulla scena, sconvolgendo i sogni e i progetti dei protagonisti, sullo sfondo della casa dello studente de L’Aquila, un luogo simbolo del terremoto. Immaginate di trovarvi in quella notte fatidica, nella casa dove alloggiano cinque studenti, ognuno con i propri tormenti. Maria Grazia (Adriana Musumeci) e Giuseppe (Antonio Caminiti) vivono la loro passione, Camila (Miryam Zappalà) cerca di anestetizzare l’ansia con birra e sigarette, Mario (Orazio Marletta) è ossessionato dai numeri, disturbando il sonno del fratello Vincenzo (Luca Coco). Tutti studenti di ingegneria, tranne Mario, genio della matematica, alle prese con il temibile esame di scienze delle costruzioni del professor Puglisi (Roberto Andronico).

La trama si snoda attraverso le vite di questi giovani, rivelando le loro sfaccettature: amori, amicizie, speranze, ma anche pesi gravosi, come la cura di un fratello autistico, o sogni altrui che soffocano le proprie aspirazioni. La rabbia generazionale e la ribellione contro le ingiustizie si mescolano alla tentazione di cercare scorciatoie. Mario, con la sua ossessione per la canzone “Sfiorivano le viole” di Rino Gaetano, sembra essere l’unico a percepire l’imminente pericolo. La sua consapevolezza della fragilità della struttura, però, viene ignorata dagli altri, che lo considerano un eccentrico.

E così, le ore scorrono inesorabili, fino all’arrivo del professore e all’inevitabile catastrofe. L’allestimento è curato nei minimi dettagli, con scene e movimenti scenici ideati da Salvino Scirè e una regia tecnica di luci e musica coordinata da Michele Oliveri. Direttore di palco Marco Legname. Il risultato è un’esperienza teatrale coinvolgente e suggestiva, che lascerà un segno indelebile. “Certe Notti” è uno spettacolo che farà ridere, piangere e riflettere sulla vita.

