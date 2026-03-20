L’Istituto Comprensivo “A. Manzoni”, guidato dalla dirigente scolastica Marinella Carmela La Rosa, ha conquistato, anche quest’anno, il Certificato di Eccellenza nella sfida europea “Code Week for All”, un riconoscimento che premia le scuole impegnate nella promozione del pensiero computazionale e delle competenze digitali.

Le attività sono state coordinate dall’insegnante Adriana Sardo, che ha coinvolto numerose classi e collaborato con i colleghi docenti per trasformare le aule in veri e propri laboratori di coding, robotica e didattica interattiva, dove realizzare progetti concreti e stimolanti.





Dall’11 al 26 ottobre, gli studenti hanno partecipato, con entusiasmo, a diverse esperienze: hanno affrontato sfide di logica, programmato robot educativi, costruito e animato modelli meccanici con kit Lego, realizzato disegni in pixel art, decodificato codici e completato percorsi su code.org e in modalità unplugged. Ogni attività ha saputo coniugare apprendimento e gioco, stimolando curiosità, creatività, spirito di collaborazione e problem solving.

«Il coding e la robotica rappresentano oggi strumenti fondamentali per educare al pensiero critico e alla consapevolezza digitale», afferma Adriana Sardo. «Attraverso un approccio laboratoriale, gli studenti non solo acquisiscono competenze tecniche, ma imparano anche a risolvere problemi, a considerare l’errore come un’opportunità di crescita e a collaborare in modo responsabile e costruttivo».





Il riconoscimento ottenuto conferma l’impegno dell’Istituto “A. Manzoni” nella costruzione di una scuola innovativa e inclusiva, capace di valorizzare i talenti di ogni studente e di prepararlo ad affrontare, con consapevolezza, le sfide del futuro, diventando protagonista attivo della tecnologia e non semplice fruitore passivo.

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