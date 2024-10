Dopo il successo del primo appuntamento, che si è svolto a Milazzo nel Giorno del Dono, prosegue venerdì 18 ottobre il percorso di “avvicinamento” ad “EsserCi Festival. Il volontariato che c’è”, la manifestazione del CESV con il Comune di Messina in programma a Palazzo Zanca, nei giorni 5 e 6 dicembre.

Due gli appuntamenti in calendario nella giornata di venerdì. La mattina – a partire dalle ore 11:00 – si terrà il Future Lab nella sede di Furci Siculo dell’Istituto d’istruzione secondaria superiore “Salvatore Pugliatti” di Taormina. A confronto con gli studenti delle IV e V classi si parlerà di protagonismo dei giovani, Unione Europea, democrazia partecipata, associazionismo e impegno civile. Un incontro che rientra anche nel progetto “Ri-generazioni Civiche”, finanziato da ActionAid International Italia E.T.S e Fondazione Realizza il Cambiamento nell’ambito del progetto “The CARE – Civil Actors for Rights and Empowerment” cofinanziato dall’Unione Europea. “Ri-generazioni civiche” è ideato e realizzato dal CESV Messina e dalla Libera Università dell’Educare (LUdE) per consolidare l’impatto delle migliori esperienze attivate da e con giovani nel territorio della Città Metropolitana di Messina sui temi dell’inclusione, dei diritti civili e della tutela ambientale.

Nel pomeriggio, dalle ore 16:00 alle ore 19:00, al Palazzo della Cultura – Villa Crisafulli Ragno di Santa Teresa di Riva si terrà il World Café su “Costruiamo il futuro. L’impegno volontario per una comunità accogliente, coesa ed inclusiva” L’iniziativa è organizzata con il patrocinio del Comune di Santa Teresa di Riva ed in collaborazione con le organizzazioni e gli enti di terzo settore del territorio e sarà occasione per confronti, approfondimenti e considerazioni.

Una volta raccolte le suggestioni fornite dai partecipanti al World Café, interverranno in conclusione Domenico Trimarchi, assessore al volontariato ed all’associazionismo del Comune di Santa Teresa di Riva, Adriana Ferruccio, presidente Associazione Pegaso OdV, ed Enza Interdonato, dirigente dell’Istituto Comprensivo Statale di Santa Teresa di Riva.

La terza e ultima “tappa” verso “EsserCi Festival” si terrà il 25 ottobre a Capo d’Orlando al Teatro allo Scalo.

La terza e ultima "tappa" verso "EsserCi Festival" si terrà il 25 ottobre a Capo d'Orlando al Teatro allo Scalo.

