Il prossimo 28 Marzo 2026 alle ore 17:00 nella Sala delle Arti – Parco Borsellino a Gravina di Catania si terrà un convegno sul ruolo della donna declinato in vari contesti socio – politici.

Dalla religione alla politica, dalla medicina al diritto. Un dibattito inclusivo, con relatori pronti a condividere prospettive diverse sul ruolo della donna nella società moderna. “Chi vuol cancellare la donna? La complementarietà uomo – donna per una #primaverademografica” questo il titolo del convegno promosso dalla prof.ssa Tiziana C. R. Drago, docente scuola secondaria I grado e Senatrice XVIII Legislatura, che si svolgerà il prossimo 28 Marzo 2026 alle ore 17:00 nella Sala delle Arti – Paolo Borsellino, via Roma n. 27, a Gravina di Catania.





“L’obiettivo del convegno – spiega Drago – è quello di delineare possibili soluzioni al “gelo demografico” in atto in Italia, non prescindendo, nell’analisi delle cause, dalla tendenza a cancellate le prerogative peculiari della donna, come certa cultura vorrebbe fare. Insieme ai relatori ci occuperemo di accendere i riflettori sul mondo femminile da vari punti di osservazione: spiritual – religioso, culturale, scientifico, bioetico, giuridico e politico. L’indagine permetterà di mettere in risalto come, anche in ambito politico, la risoluzione a certe problematiche analizzate dall’uomo e dalla donna, siano spesso differenti ma complementari. Perciò cade ogni riferimento al concetto di uguaglianza per dare spazio a quello di “equità”. Se continuiamo a procedere per compartimenti stagni, non si farà altro che contribuire alla cancellazione della popolazione italiana”.





Patrocinato dal Comune di Gravina di Catania, il convegno “Chi vuol cancellare la donna? La complementarietà uomo – donna per una #primaverademografica” è supportato da diverse associazioni del territorio etneo, come MpV Movimento per la vita, Accademia Tiberina, Associazione M°. Francesco Musmarra. Associazione Nazionale Carabinieri di Catania, CCdr Consiglio Comunale dei Ragazzi, Patrocinio Comune di Gravina di Catania.

Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Gravina di Catania avv. Massimiliano Gammusso il dibattito moderato dalla giornalista dott. ssa Valentina La Ferrera vedrà alternarsi diversi relatori tra cui Don Salvatore Bucolo con il suo intervento dal titolo “Donna quanto sei Bella! Femminilità e bellezza della vita consacrata, sui passi di Maria”. A prendere parola sarà la volta dell’avv. Patrizia Burgio con “Il femminismo e lo spirito antimariano”. La dott. ssa Jlenia Caccetta affronterà invece il tema “Update sulla riproduzione umana. La fecondità di sentirsi generati dalla vita”.





A seguire la prof.ssa Giulia Bovassi “Dalla generazione alla produzione: perché la maternità surrogata tradisce la femminilità”. Il prof. Aldo Vitale discuterà de “Il valore antropologico – giuridico della donna oggi”. Dopo l’intervento della prof.ssa Tiziana Drago, che discuterà sul tema “Primavera demografica, soluzione sistemica all’inverno demografico in Italia”, i lavori si concluderanno dando spazio al dibattito. Per chi è interessato a saperne di più c’è la possibilità di mettersi in contatto con la segreteria tramite email primaverademografica@libero.it o chiamare il numero 3315320966 da lunedì al sabato mattina.

Luogo: SALA DELLE ARTI – PARCO BORSELLINO , VIA ROMA , 27, GRAVINA DI CATANIA, CATANIA, SICILIA

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