MESSINA. Dis@gency presenta Chiacchiere d’Autore, il nuovo appuntamento letterario di Miscela d’Oro. Il format si affaccia sulla scena culturale locale rompendo le regole: non più la classica presentazione seriosa, ma un evento appassionante e divertente, alla scoperta di personaggi interessanti.

Il prossimo 31 Maggio, all’interno dell’esclusiva location di Miscela d’Oro, Chiacchiere d’Autore ospita Stefania Tedesco, autrice messinese d’azione, che presenta la sua ultima fatica letteraria, “Ciatu mei. Seconda indagine per Cecilia Orlandi” (Scatole parlanti Editore). Un giallo ironico e irriverente che porta i lettori alla scoperta delle storie e delle intricate indagini della protagonista tra le strade di Roccia Marina. A dialogare con l’autrice Carmelo De Marco, avvocato, giurista e autore, vincitore del Premio Lugano per “2024 – La Bussola e i portici” (Europa Edizioni).



I due protagonisti dialogheranno con il pubblico, raccontando aneddoti sul mondo dei libri e della scrittura. A seguire, i presenti potranno gustare l’esclusivo menu creato dallo chef messinese Giovanni Amato.

Appuntamento con Chiacchiere d’Autore, alle 19.00, presso Miscela d’Oro, Messina. Si gradisce prenotazione per la cena.

Ciatu mei di Stefania Tedesco



“Le attività illecite di Mino Gallo arrivano alle orecchie di Cecilia Orlandi, ma quello che in apparenza sembra un lavoro di routine si rivela una scatola cinese: con la scomparsa di Mino, Cecilia e la sua squadra si ritrovano ad affrontare una serie di indagini a catena, che si ampliano e che condurranno a risvolti drammatici. La vita privata di Cecilia non è esente da scossoni: il rapporto con Renato Serra continua tra alti e bassi, e una voce dal passato la obbligherà a fare i conti con una nuova consapevolezza.”

Stefania Tedesco (Roma, 1987) è una scrittrice e editor. Si è laureata come Promotore turistico delle risorse ambientali e culturali. Lavora come editor, correttore di bozze e ghostwriter. Ha frequentato un corso di correzione di bozze, due di scrittura presso la Scuola Holden e uno di editing presso l’Accademia della Scrittura. Attualmente vive a Messina. Per Scatole Parlanti ha pubblicato il romanzo d’esordio “Nuvole Grigie. Un’indagine per Cecilia Orlandi”.

Miscela d’Oro 1946



Situato nel cuore pulsante della città, Miscela d’Oro 1946 è lieta di accogliervi in un ambiente raffinato e dallo stile cosmopolita. Da MDO, tradizione e innovazione danno vita ad un’esperienza enogastronomica unica, una cucina ricca di sapore che valorizza al meglio l’alta qualità delle materie prime impiegate. Miscela d’oro 1946 è “un luogo dove ogni cosa è fatta a regola d’arte”.

Luogo: Miscela d’Oro 1946, Piazza Cairoli, 5, MESSINA, MESSINA, SICILIA

