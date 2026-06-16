In merito alla chiusura del Pub-Drinkeria di Trabia da parte del Sig Questore di Palermo, quale difensore dell’esercizio commerciale destinatario del provvedimento, mi corre obbligo fare alcune precisazioni per “onore di verità”, dichiara l’Avv Paolo Piazza.

A scanso di equivoci, non si può non guardare con favore e con auspicio ad ogni iniziativa delle forze di polizia volta a garantire l’ordine pubblico e il ripristino della legalità.





Tuttavia, torna utile far rilevare che tali provvedimenti vanno sicuramente a discapito degli esercizi commerciali (non è pleonastico evidenziarlo) che, operando sul territorio, nel rispetto delle leggi, si trovano loro malgrado a dover subire certe dinamiche non gestibili autonomamente senza il supporto effettivo delle istituzioni locali.





A tal riguardo, si precisa, per ragione di chiarezza che all’interno dell’esercizio commerciale non sono state riscontrate attività illecite e irregolarità. Nondimeno sono stati addebitati alla gestione comportamenti omissivi, che possano far pensare ad un abuso delle licenze. Ne è riprova di ciò il fatto che, con il provvedimento in questione, avverso cui sin d’ora si preannuncia ricorso alle competenti autorita è stata disposta una sospensione dell’attività di soli tre giorni.

Tanto si reputa comunicare, distinti saluti

Avv. Paolo Piazza

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