Il PunkFunk chiude l’anno in bellezza, con le sonorità garage rock dei Christian the Seagull: appuntamento al record shop e music bar di via Napoli 10, a Palermo, sabato 28 dicembre alle ore 22. L’ingresso è gratuito e l’intrattenimento è garantito. Il live è la perfetta parentesi musicale tra una festività e l’altra, come sempre in stile PunkFunk.

Il trio, nato a Catania nel 2020, racconta una parabola psichedelica fatta di pedali fuzz e ritmi ostinati, in cui non mancano le sorprese. Nel 2022 pubblicano per Sour Grapes Records (Manchester) il primo EP omonimo, in formato musicassetta, cui seguono una serie di date in Italia e in UK e la registrazione di un secondo EP, uscito all’inizio del mese di dicembre del 2024, “Christian the Seagull II”.

La cultura pop italiana diventa surreale nei titoli di brani come “Gabibbo’s Inferno”, “Jerry Galaxy” o “Evil Zanicchi”: il mix and match con il sound psichedelico è perfetto, le tracklist dei loro EP scorrono in modo fluido e procedono come un viaggio a tratti inedito, ma in cui tutto va esattamente come deve andare.

Il live al PunkFunk sarà una perfetta occasione per godersi il garage rock di Christian the Seagull, sorseggiando uno degli iconici cocktail del locale, un calice di vino o una birra: tutto ciò che bisogna fare, è esserci sabato 28 dicembre!

Luogo: PunkFunk Record Shop e Music Bar, Via Napoli, 10, PALERMO, PALERMO, SICILIA

