In linea con le direttrici nazionali di sviluppo del cicloturismo avanzato da Confapi Nazionale Turismo, la Filiera Turismo e Cultura di Confapi Sicilia ha siglato un importante protocollo d’intesa con il Comune di Mussomeli per dare impulso a progettualità concreta legata alla mobilità dolce e alla valorizzazione del territorio.

L’intesa, firmata il 18 giugno, rappresenta un primo progetto pilota regionale ispirato alle proposte lanciate a livello nazionale: sostegno alle imprese che investono nel cicloturismo e mappatura delle piste ciclabili. Un’iniziativa fortemente voluta da Tiziana Serretta, presidente Turismo e Cultura di Confapi Sicilia, con l’obiettivo di creare un modello replicabile di sviluppo territoriale sostenibile.

Mussomeli come laboratorio per il cicloturismo in Sicilia

Il Comune nisseno, già noto per ospitare la Coppa Italia di mountain bike e per la ricchezza dei suoi percorsi ciclabili immersi nella natura, è stato individuato come primo territorio di sperimentazione. La firma del protocollo prevede una collaborazione articolata tra enti pubblici, associazioni locali, imprese e organizzazioni di categoria per favorire la progettazione di percorsi cicloturistici e itinerari esperienziali, il coinvolgimento delle PMI della filiera turistica, la realizzazione di eventi e campagne promozionali, l’integrazione del cicloturismo nella programmazione culturale e turistica del territorio.

Giuseppe Catania, Sindaco di Mussomeli: “Il cicloturismo è volano per l’economia locale”.

Le proposte di Confapi Nazionale Turismo, pongono il cicloturismo al centro delle politiche di sviluppo sostenibile: «Investire nella mobilità dolce significa favorire una distribuzione più equilibrata dei flussi turistici, valorizzare territori poco frequentati e creare occupazione attraverso il potenziamento della rete delle PMI locali. La Sicilia, con il suo straordinario patrimonio paesaggistico, ha tutte le carte in regola per essere protagonista di questa svolta».

Tiziana Serretta, Presidente Confapi Turismo Sicilia: “Un modello di sviluppo per tutta l’isola”

La presidente Tiziana Serretta ha sottolineato l’importanza strategica dell’iniziativa: «Con questo protocollo, Confapi Sicilia intende dare attuazione concreta agli indirizzi nazionali. Il progetto pilota di Mussomeli sarà il primo tassello di una rete regionale che mette al centro imprese, innovazione e sostenibilità. Il nostro obiettivo è generare un impatto positivo sull’intero tessuto economico e sociale della provincia di Caltanissetta. Ringrazio Marco Matraxia, nostro delegato per l’attuazione dell’accordo».

Il Protocollo sarà accompagnato da un calendario di iniziative di promozione e sensibilizzazione, tra cui:

– CicloRaduno delle Terre di Mezzo: evento annuale a Mussomeli con percorsi cicloturistici e coinvolgimento delle imprese locali;

– Festa del Cicloturismo Siciliano: rassegna regionale con eventi itineranti, laboratori, degustazioni e stand promozionali;

– Bike&Taste: escursioni cicloturistiche con tappe enogastronomiche presso produttori locali; – Scuola di Cicloturismo per Operatori e PMI: moduli formativi su accoglienza, marketing e creazione pacchetti turistici;

– CicloWeek per le Scuole ei Giovani NEET: percorsi educativi sulla mobilità sostenibile e il turismo attivo;

– Partecipazione a fiere e saloni del cicloturismo in Italia e all’estero.

Verso una Sicilia “bike-friendly”

Il protocollo prevede anche la creazione di un Tavolo Tecnico di Coordinamento e azioni volte a incentivare la nascita di reti d’impresa e standard di accoglienza cicloturistica. La durata dell’accordo è di 24 mesi, rinnovabile, e mira a costruire un’identità cicloturistica forte e attrattiva per i visitatori italiani e stranieri.

Con l’accordo Mussomeli si conferma nodo strategico per la mobilità sostenibile e la valorizzazione delle aree interne siciliane. Un segnale chiaro che la Sicilia punta sul turismo di qualità e su modelli innovativi di sviluppo territoriale.

Luogo: Mussomeli, Mussomeli, MUSSOMELI, CALTANISSETTA, SICILIA

