L’avvio di concrete azioni di sviluppo per implementare il paniere delle opportunità per le imprese aderenti la Confederazione. Questo il tema dell’incontro a Roma, presso la sede centrale del Fondo Fonarcom, fra il presidente nazionale di CIFA, nonché presidente del Fondo Interprofessionale Fonarcom, il dott. Andrea Cafà, il dott. Manlio Sortino, presidente dell’Ente bilaterale EPAR, ed una delegazione di CIFA Trapani rappresentata dal suo presidente dott. Gaspare Ingargiola, dal dirigente provinciale CIFA- Area Legale Amministrativa e Civile, avv. Filippo Inzirillo, e dal responsabile provinciale Uniterziario e dell’area Commercio Settore Abbigliamento di CIFA Trapani, dott. Vincenzo Modica. Nel corso dell’incontro, nel quale Ingargiola ha illustrato l’incessante l’attività di “audit” nei vari Comuni della Provincia di Trapani da parte della Confederazione provinciale di CIFA finalizzata all’attivazione di strumenti operativi per lo sviluppo del settore produttivo, sono state affrontate diverse tematiche e presentati ulteriori servizi per le imprese ed i loro lavoratori grazie all’intervento sinergico del Fondo Fonarcom e dell’Ente bilaterale EPAR. Il dott. Sortino ha manifestato grande interesse per le proposte pervenute dalla Confederazione di Trapani. Il presidente Andrea Cafà ha infine ribadito l’impegno da parte del Fondo Fonarcom a dialogare e collaborare sempre più con gli altri enti bilaterali del sistema.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.