Nel terzo appuntamento della serie Sprint del Campionato Italiano Gran Turismo disputato sul tracciato del Mugello, Beppe Fascicolo sfiora il podio nella classe GT3 Pro Am. Il pilota veneto, insieme al compagno di team, il polacco Robin Rogalski, sulla Lamborghini Huracan Evo 2 numero 54 di Imperiale Racing, ha ottenuto, come miglior risultato nelle due prove sul circuito toscano il quarto posto tra i Pro Am in Gara 2. Nella prima prova invece i due alfieri del team emiliano hanno rimediato un settimo posto di classe.

“Il weekend di gara è stato difficile soprattutto per le altissime temperature che hanno messo a dura prova il nostro fisico – ha commentato Fascicolo -. Ce lo aspettavamo, indubbiamente, ma è stato impegnativo da questo punto di vista, anche per gli pneumatici che hanno sofferto e reso la pista scivolosa. Comunque, il set up della vettura è stato buono durante tutte le sessioni. Robin è andato molto forte e guardando i miei riscontri cronometrici abbiamo notato un netto miglioramento rispetto ai tempi registrati nel precedente round, sia in qualifica sia in passo gara. Nella prima corsa la Safety Car ci ha penalizzati in quanto la pressione delle gomme si è abbassata e alla ripartenza abbiamo impiegato vari giri per ritornare ad essere performanti: peccato”.

“Abbiamo raggiunto un quarto posto e sfiorato il podio. Eravamo vicini ma non ci siamo riusciti. Siamo felici di questo risultato e tutti, come al solito, hanno dato il massimo. Abbiamo ancora una possibilità, a Monza, nell’ultimo round, per centrare i primi tre posti. Cercheremo di raggiungere questo obiettivo”.

Fascicolo, ritornerà in pista dal 6 all’8 settembre a Imola in occasione della Endurance, valevole come terzo round, mentre l’ultimo atto della Sprint è in programma dal 4 al 6 ottobre a Monza.





