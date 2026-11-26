L’obiettivo della campagna “Cima rossa” promossa dalla Presidenza Nazionale della LNI è unire la condanna contro ogni forma di violenza di genere (fisica e psicologica, ma anche economica e sociale) alla sensibilizzazione al rispetto, alla solidarietà e all’inclusione sociale, valori propri della Lega Navale Italiana, educando in particolare le giovani generazioni con l’obiettivo di prevenire ogni forma di violenza o sopraffazione.

Il motto di quest’anno e’ Navighiamo sulla rotta del rispetto. La violenza non trova approdo.





La scelta della cima rossa è simbolica e vuole mettere in evidenza lo spirito di servizio e il legame che unisce tutta la LNI in questa iniziativa. La finalità è duplice: da un lato tendere questa cima alle donne vittime di violenza offrendo un sostegno concreto alle istituzioni , un messaggio univoco da parte di tutta la Lega Navale nel contrasto alla violenza di genere, che abbia un impatto positivo a livello nazionale e locale. Saranno

Con noi tante associazioni con cui durante l’anno collaboriamo (LE ONDE, AIL, SPYA, AISM, AISF, ZONTA PALERMO ZYZ).

*PROGRAMMA CIMA ROSSA*

Sabato 28 Novembre

LNI sez. Palermo

Ore 9.30 appuntamento presso l’Aula corsi LNI alla Cala Molo Trapezoidale

Interventi:

Saluti Presidente Lega Navale Palermo;

Saluti Istituzionali Assessore Mimma Calabrò Comune di Palermo;

Interventi dei rappresentanti delle varie Associazioni presenti;

Ore 10,30 Veleggiata solidale contro la Violenza sulle donne.

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