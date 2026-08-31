Coinvolti i beneficiari dell’Assegno di Inclusione e del Supporto per la Formazione e il Lavoro. Il progetto interesserà i cimiteri di Mascali e Puntalazzo

Prenderà il via martedì 1° settembre il Progetto di Utilità Collettiva (PUC) denominato “Cura e decoro del Cimitero comunale”, approvato dalla Giunta municipale di Mascali con la deliberazione n. 76 del 21 luglio 2026.

L’iniziativa coinvolgerà i beneficiari dell’Assegno di Inclusione (ADI) e del Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL) e nasce con un duplice obiettivo: da una parte favorire percorsi di inclusione,responsabilizzazione e partecipazione alla vita della comunità, dall’altra garantire una maggiore cura e un migliore decoro dei cimiteri comunali di Mascali e Puntalazzo.





Il progetto è stato predisposto dal Comune di Mascali con il coinvolgimento dell’assessore ai Servizi sociali Rosario Mangano e della consigliera Ilaria Barbarino, insieme agli uffici comunali competenti, ed è affidato alla responsabilità dell’ing. Michele Spina, Capo della III Area, e agli uffici dei Servizi sociali.

Le attività saranno organizzate dall’Amministrazione comunale in relazione alle esigenze dei due cimiteri e comprenderanno diversi interventi di cura e manutenzione ordinaria.

Tra questi, la pulizia dei locali interni, dei servizi igienici, delle fontane, degli ingressi, dei piazzali e dei vialetti, oltre alla cura delle aree interne di sepoltura, con la rimozione di fiori e piante recise.





Previsti anche interventi sulle aree verdi, con la cura di aiuole e siepi e l’innaffiatura delle piante, nonché piccoli interventi di ordinaria manutenzione, secondo le indicazioni del responsabile del servizio.

Il numero complessivo dei beneficiari da coinvolgere sarà stabilito dall’Amministrazione comunale. La selezione avverrà tenendo conto delle predisposizioni e delle competenze personali emerse nella fase di valutazione preliminare effettuata dall’assistente sociale.

Il Comune metterà inoltre a disposizione i materiali e le attrezzature necessari allo svolgimento delle attività, dagli strumenti per la pulizia agli utensili per la piccola manutenzione e alle attrezzature per la cura e l’irrigazione delle aree verdi.





«Questo progetto – sottolinea il sindaco di Mascali Salvo Gullotta – rappresenta un importante strumento di inclusione sociale, ma allo stesso tempo un’opportunità concreta per prenderci cura dei nostri spazi comuni. Il cimitero è un luogo particolarmente delicato e significativo per ogni comunità e garantirne il decoro e la piena fruibilità significa manifestare attenzione e rispetto nei confronti dei cittadini e delle loro famiglie.

Desidero sottolineare, inoltre, l’impegno dell’assessore ai Servizi sociali Rosario Mangano e della consigliera Ilaria Barbarino, che si sono interessati in prima persona alla realizzazione di questo progetto, seguendone con attenzione l’impostazione e gli aspetti organizzativi. Il loro contributo è stato importante per trasformare una necessità concreta in un’iniziativa capace di coniugare il decoro dei nostri cimiteri con un percorso di inclusione, partecipazione e responsabilizzazione dei beneficiari verso la comunità.

Con il PUC intendiamo offrire un’opportunità concreta di partecipazione attiva e, al contempo, migliorare la cura dei cimiteri di Mascali e Puntalazzo, luoghi che meritano attenzione, rispetto e decoro».





In occasione dell’incontro di presentazione e organizzazione del progetto erano presenti il sindaco Salvo Gullotta, i consiglieri Miriana Grasso, Erika Russo, Emanuele Nigri, Carmelo Di Luca Cardillo e Ilaria Barbarino, insieme agli assessori Rosario Mangano e Rosario Tropea.

Il progetto entrerà dunque nella fase operativa dal 1° settembre, con l’obiettivo di rendere più ordinati, puliti e decorosi i cimiteri comunali e, al contempo, promuovere attraverso il lavoro di pubblica utilità un percorso di inclusione, partecipazione e responsabilità verso la comunità.

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