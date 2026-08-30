Aveva 52 anni

È Silvano Loia l’uomo annegato sul litorale viterbese, fra Tarquinia e Montalto di Castro. Aveva 52 anni, era manager di Rai Way ed era il compagno dell’attrice Francesca Neri.

Era entrato in acqua per fare il bagno e non è più tornato a riva. Il suo corpo è stato recuperato a pochi metri dalla battigia, dopo ore di ricerche condotte con mezzi navali e aerei.

L’allarme dalla spiaggia di Sant’Agostino

Loia si trovava con un gruppo di amici su una spiaggia in località Sant’Agostino, nel territorio di Tarquinia.

Secondo la ricostruzione più dettagliata fra quelle disponibili, l’allarme è scattato intorno alle 11. A darlo sono stati proprio gli amici, che non lo hanno visto rientrare dopo che era entrato in acqua.

Da quel momento è partita la macchina dei soccorsi.

Un natante, una moto d’acqua, una motovedetta e un elicottero

Le ricerche hanno impegnato più mezzi e più corpi.

In mare sono stati impiegati un natante e una moto d’acqua dei vigili del fuoco. Alle operazioni ha partecipato una motovedetta della capitaneria di porto. Dall’alto la zona è stata battuta da un elicottero.

Sul posto è intervenuto anche il personale sanitario del 118.

Le acque interessate dalla ricerca coprono un tratto di costa che attraversa due comuni, da Tarquinia fino a Montalto di Castro.

Il ritrovamento verso le 19

Il corpo è stato individuato nel tardo pomeriggio.

Intorno alle 19, secondo la ricostruzione, il cadavere del cinquantaduenne è stato recuperato a pochi metri dalla riva, nel tratto di litorale di Montalto di Castro.

Fra il momento dell’allarme e il ritrovamento sono trascorse circa otto ore.

Chi era Silvano Loia

Loia ricopriva un ruolo dirigenziale in Rai Way, la società che gestisce la rete di trasmissione della Rai.

Dal 2024 era legato sentimentalmente a Francesca Neri, attrice e produttrice cinematografica.