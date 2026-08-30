Le previsione de IlMeteo.it

L’anticiclone subtropicale africano continua a dominare il Mediterraneo e mantiene l’Italia sotto una prevalenza di sole e temperature ancora superiori alla norma. Secondo iLMeteo.it, oggi il caldo raggiungerà diffusamente 34-35°C al Centro-Sud, con punte locali di 38-40°C in Sicilia, Calabria e Puglia. Al Nord farà qualche grado in meno, mentre il primo vero cambiamento è atteso mercoledì 2 settembre con un rapido passaggio temporalesco.

Le temperature risultano in lieve calo rispetto ai picchi dei giorni precedenti, ma restano circa 5°C sopra le medie climatiche di riferimento.

Mari vicini ai 30°C e caldo ancora anomalo

La lunga fase calda interessa anche il Mediterraneo.

Sul Mar Tirreno le temperature dell’acqua sfiorano i 30°C. IlMeteo.it collega questo riscaldamento a possibili conseguenze sugli ecosistemi marini e sull’intensità degli eventi atmosferici durante il prossimo autunno.

Per domenica prevale il sole su gran parte del Paese. Al Nord sono possibili piovaschi sulle Alpi centro-orientali, mentre Centro e Sud resteranno generalmente soleggiati.

Lunedì 31 agosto il sole dominerà praticamente ovunque, con temperature in ulteriore lieve diminuzione al Meridione.

Martedì 1 settembre sono previsti locali piovaschi sulle Alpi, mentre sul resto dell’Italia continuerà la stabilità.

Mercoledì 2 settembre temporali al Nord

Il passaggio più significativo arriverà mercoledì.

Un rapido fronte temporalesco raggiungerà prima l’arco alpino e potrà successivamente sconfinare verso le pianure settentrionali.

La combinazione tra mari molto caldi, elevata umidità nei bassi strati atmosferici e calore accumulato potrebbe favorire fenomeni intensi, con locali grandinate e colpi di vento.

Il peggioramento sarà però breve.

Dopo il passaggio del fronte, l’anticiclone subtropicale dovrebbe tornare a estendersi sul Mediterraneo, riportando rapidamente sole e temperature superiori alla media.

Le previsioni giorno per giorno

Domenica 30: sole al Nord con piovaschi sulle Alpi centro-orientali; prevalenza di sole al Centro; Sud soleggiato e leggermente meno caldo.

Lunedì 31: sole su tutto il Nord, tempo stabile al Centro e al Sud, con ulteriore lieve calo termico nelle regioni meridionali.

Martedì 1 settembre: qualche pioggia sulle Alpi, sole sul resto del Nord e condizioni stabili al Centro-Sud.

Tendenza: rapido break temporalesco mercoledì al Nord, poi nuovo ritorno dell’anticiclone subtropicale.