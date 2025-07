Domani 4 luglio, alle ore 18:30, nella sede operativa CPA FAMI in Via Sommatino n. 6, Siracusa, si terrà un nuovo appuntamento del Cineforum, organizzato nell’ambito del Progetto FAMI n. 17 “Il Filo di Arianna” gestito dalla Cooperativa Opera Prossima s.c.s., in collaborazione con il Consorzio Umana Solidarietà s.c.s., il Comune di San Michele di Ganzaria, il Comune di San Cono, la soc. coop. Soc. Fatebene Fratelli e il Comune di Siracusa.

Il film protagonista della proiezione sarà “L’Orchestra di Piazza Vittorio” del regista Agostino Ferrente, una straordinaria testimonianza di come la musica possa unire culture e abbattere barriere. Un’opera che racconta l’esperienza di un’orchestra multietnica nata nel cuore di Roma, simbolo di integrazione e convivenza.

All’evento parteciperanno diverse realtà associative tra cui Centro Interculturale di Aiuto ed Orientamento (Fondazione Siamo Mediterraneo onlus), EMIAS (Euro Mediterranean Institute for Arts and Sciences), ANOLF Siracusa (Ass. Naz. Oltre le frontiere), Intercultural Studies Center.

L’evento sarà un’occasione per avviare la riflessione e il dibattito.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.