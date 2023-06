CINEMATOCASA

INGRESSO GRATUITO

Via Maqueda 124 o Piazza SS.40 Martiri al Casalotto 3

Mercoledì 28 giugno 2023 ore 21.30

A Cinematocasa il regista Marco Grifò

Il ventisettenne regista e ingegnere palermitano Marco Grifò, collabora con importanti redazioni cinefile come FilmTV e Lo Specchio scuro. A Cinematocasa presenta le sue opere di esordio.

Giovedì 29 giugno 2023 ore 21.30

A Cinematocasa il regista Roberto Prestia

Il trentaduenne regista palermitano Roberto Prestia, si è laureato presso l’University of the Arts di Londra in Film Practice. Degno di menzione il suo primo lungometraggio “Shapes”. A Cinematocasa ripercorre i suoi primi passi nel mondo del cinema.

Venerdì 30 giugno 2023 ore 21.30

Bossa Story a Cinematocasa

Alessandro Panicola racconta la nascita della Bossa Nova e le sue complesse evoluzioni armoniche, attraverso la ricerca musicale dei protagonisti come Dorival Caymmi, Caetano Veloso, Antonio Carlos Jobim e gli altri storici interpreti della Samba-Canção.

Sabato 1 luglio 2023 ore 21.30

Cinema

Anteprima nazionale nella sede siciliana dell’Unione Italiana Circoli del Cinema

Domenica 2 luglio 2023 ore 21.30

Quiz Trivial Cinema

Continua il quiz sul cinema ideato da Cinematocasa. Con un cellullare e tanta voglia di vincere, puoi portarti a casa i numerosi premi messi in palio da Cinematocasa.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.