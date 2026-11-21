Una nuova comunità educante e un presidio di formazione, inclusione e legalità al servizio dei giovani e del territorio

Una nuova opportunità di istruzione e formazione per i giovani di Cinisi e dell’intero comprensorio. È stata inaugurata questa mattina, nei locali dell’Oratorio San Giovanni Bosco di via Sacramento 69, la nuova sede dell’INFAOP, che porta nel territorio comunale una scuola dedicata ai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP).

L’iniziativa assume un significato particolare per Cinisi, comune finora privo di scuole secondarie di secondo grado, offrendo ai ragazzi la possibilità di frequentare percorsi formativi senza doversi necessariamente spostare nei comuni limitrofi.

Quattro i percorsi gratuiti previsti: estetica, acconciatura, cucina e servizi di sala e bar, finalizzati al conseguimento di qualifiche professionali riconosciute, con la possibilità di proseguire fino al diploma professionale di tecnico attraverso il quarto anno.

Alla cerimonia hanno partecipato la sindaca di Cinisi Vera Abbate, la vicesindaca Pina Galati, l’assessore comunale Girolamo (Mimmo) Scrivano, il sindaco di Terrasini Giosuè Maniaci, l’assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Terrasini Nunzio Maniaci, l’assessora alle Politiche sociali del Comune di Carini Giovanna Carmela Cantavenera e la dirigente scolastica Benedetta Lidia Bartolotta, insieme a consiglieri comunali, rappresentanti delle forze dell’ordine, docenti, studenti e famiglie. La cerimonia è stata accompagnata dalla benedizione di don Pino Ingrao.

«Con l’apertura della nuova sede di Cinisi diamo vita a un progetto educativo che vuole diventare un punto di riferimento per i giovani e le famiglie del territorio – ha dichiarato Gabriele Albergoni, Direttore Generale di INFAOP –. La nostra ambizione è costruire una comunità educante capace di valorizzare i talenti dei ragazzi e accompagnarli nella loro crescita personale e professionale. In un territorio come Cinisi, profondamente legato alla storia dell’impegno civile e della lotta alla mafia, una scuola professionale deve rappresentare anche un presidio di legalità e inclusione sociale. Dobbiamo superare il pregiudizio secondo cui la formazione professionale sarebbe una scelta di secondo livello: imparare un mestiere significa acquisire competenze, autonomia e opportunità concrete per il futuro. Un ringraziamento particolare va al nostro responsabile della sede, Mimmo Micale, per aver creduto in questo progetto e per l’impegno profuso nella sua realizzazione, e a padre Antonio Ortoleva, per aver reso possibile l’apertura della scuola nei locali dell’Oratorio San Giovanni Bosco».

«L’apertura della nuova sede INFAOP rappresenta un’importante opportunità per la nostra comunità – ha dichiarato la sindaca di Cinisi, Vera Abbate –. Ampliare l’offerta formativa con percorsi gratuiti, capaci di rispondere alle esigenze delle imprese locali, significa investire sul futuro dei giovani, favorire l’occupazione e contrastare la dispersione scolastica. Un’iniziativa che arricchisce il nostro territorio e offre alle famiglie una nuova possibilità di scelta educativa».

«La nuova scuola rappresenta un valore aggiunto per l’intero comprensorio – ha dichiarato il sindaco di Terrasini, Giosuè Maniaci –. Consentire ai ragazzi di conseguire una qualifica o un diploma professionale e imparare un mestiere significa offrire loro strumenti concreti per costruire il proprio futuro. È un investimento che potrà contribuire anche alla crescita economica e occupazionale del territorio, rafforzando il legame tra formazione e mondo del lavoro».

Con l’apertura della sede di Cinisi, INFAOP rafforza la propria rete di scuole professionali in Sicilia, confermando il proprio impegno nella formazione dei giovani e nel collegamento tra istruzione, competenze e mondo del lavoro.





Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.