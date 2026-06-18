Cinque giovani talenti della danza provenienti da Palermo stanno vivendo un’importante esperienza formativa internazionale al Joffrey Ballet School di New York, una delle accademie di danza più prestigiose al mondo. Insieme al maestro e coreografo palermitano Marcello Carini, danzatore del Corpo di Ballo del Teatro Massimo di Palermo e direttore artistico di Ensemble Company 2.0 Asd., i giovani danzatori Ismaele Narcisi, Aurora Palmeri, Carlotta Castiglione, Anna Chiara Guddo e Ilenia Frisco, di età compresa tra i 10 e i 15 anni, stanno perfezionando la propria preparazione artistica nella capitale mondiale dello spettacolo.





L’esperienza al Joffrey Ballet School rappresenta un importante traguardo per questi giovani ballerini siciliani, che hanno l’opportunità di confrontarsi con docenti e professionisti di livello internazionale, ampliando le proprie competenze tecniche e artistiche in un contesto altamente qualificato. Un percorso che conferma come formazione, disciplina e passione siano elementi fondamentali per la crescita delle nuove generazioni di danzatori.





L’iniziativa si inserisce nel più ampio progetto educativo e culturale portato avanti da Ensemble Company 2.0, realtà che da anni promuove la valorizzazione dei giovani talenti della danza a Palermo, creando occasioni e favorendo percorsi di crescita professionale e personale attraverso l’arte in importanti istituzioni internazionali.

Dietro risultati di questo livello vi sono però importanti sacrifici economici e organizzativi sostenuti dalle famiglie, dai maestri dell’associazione stessa. Per questo motivo Marcello Carini rivolge un appello alle istituzioni affinché venga riconosciuto un maggiore sostegno alla danza e ai giovani artisti del territorio.





«Palermo è una città ricca di talenti straordinari che meritano di essere valorizzati e sostenuti – afferma – ed esperienze formative internazionali come quella del Joffrey Ballet School di New York non dovrebbero dipendere esclusivamente dagli sforzi delle famiglie e dei maestri. Abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti per continuare a crescere. Mi piacerebbe che le istituzioni locali fossero più attente ai successi dei propri giovani artisti e concittadini, e non soltanto ai grandi eventi mondani o alle star che scelgono Palermo per celebrare i propri matrimoni».

Quella negli Stati Uniti è soltanto l’ultima delle esperienze internazionali che hanno visto protagonista Marcello Carini, già impegnato negli anni scorsi in importanti attività formative, coreografiche e performative a Philadelphia e nel Montana. Infatti, prossimamente, il danzatore e coreografo sarà protagonista di un grande evento internazionale.

Nel frattempo, Ensemble Company 2.0 continua il proprio lavoro a Palermo con la preparazione della nuova edizione della “Soirée de Danse”, la tradizionale lezione performativa che si terrà il 5 e 6 luglio aSan Mattia ai Crociferi a Palermo., uno degli appuntamenti più attesi dell’estate dedicata alla danza nel capoluogo siciliano.

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