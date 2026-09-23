“Cu avi lingua passa u mari” è il primo EP del cantautore siciliano Salvo Lupo, disponibile su tutte le piattaforme digitali da mercoledì 23 settembre 2026 (distr. Believe Music Italia).

Cinque brani in siciliano che sono cinque storie di lotta: dalle vicende più note di Peppino Impastato e di sua mamma Felicia Bartolotta, il disco attraversa le figure di Pippo Fava e Rita Atria, fino ad arrivare alla più recente storia delle sorelle Pilliu.

Gli arrangiamenti del disco richiamano le sonorità degli anni ’70, ’80 e ’90 fondendole con elementi più contemporanei. Questa scelta non è per nulla casuale: ogni brano cerca infatti di evocare la musica dell’epoca in cui si svolgono i fatti narrati. I testi, scritti interamente in dialetto siciliano, alternano strofe essenziali e incisive a ritornelli più aperti, delicati e sognanti.





Il file rouge dell’EP non è soltanto la lotta alla mafia, ma anche la denuncia dello strapotere dei potenti (“Pippo”), la devozione verso i propri ideali (“Onda pazza”), e il coraggio delle donne (“A Picciridda”, “Testa rutta”, “Leoni”). Storie che, in una società sempre più sopita e omologata, vogliono scuotere le coscienze e risvegliare chi ascolta dalla rassegnazione e dall’indifferenza.

“A ispirare questo lavoro sono stati i personaggi delle storie raccontate, credo mi abbiano proprio tuppuliato (bussato) alla porta. La semplicità e la grandezza dei loro gesti mi hanno messo di fronte alla potenza dei loro ideali, all’urgenza del cambiamento e della resistenza.”

(Salvo Lupo)





Scopri il disco: https://bfan.link/cu-avi-lingua-passa-u-mari

Voce e chitarre: Salvo Lupo

Synth e tastiere: Oscar Mapelli

Basso: Ivo Barbieri

Batteria: Andrea Cocco

Cori: Sarah Stride

Fisarmonica: Andrea Lentullo

Tastiera: Nicolò Barozzi

Mix: Oscar Mapelli

Master: Simone Pavan

Foto: Sindhi Annamaria Santoro

Illustrazione: Tw Illustrart

Progetto grafico: Sindhi Annamaria Santoro





BIO:

Salvatore Lupo è un cantautore siciliano che da ormai qualche anno vive a Milano. Inizia la sua carriera musicale suonando nelle band milanesi Lambrate Noise Exp. e Vinci e i Lupi, con le quali pubblica alcuni singoli, facendo concerti tra Milano e provincia. Nel 2023 inizia a lavorare al progetto Salvo Lupo in cui, lasciandosi ispirare dal cantautorato siciliano, propone inediti scritti prevalentemente in dialetto. “Testa rutta” è il primo singolo pubblicato, che ha anticipato l’uscita dell’EP “Cu avi lingua passa u mari”.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.