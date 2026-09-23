A Lamezia Terme (Catanzaro)

Un ragazzo di 14 anni è stato fermato dai carabinieri a Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro, prima che potesse aggredire una sua insegnante. Lo studente frequenta l’istituto comprensivo “Nicotera-Costabile”. Secondo quanto riferito, avrebbe pianificato l’aggressione contro la docente di italiano, maturando un forte rancore dopo la bocciatura dell’anno scolastico precedente. La notizia è stata anticipata dalla Gazzetta del Sud.

Come sarebbe stato organizzato il piano

Il piano, secondo le informazioni riportate, sarebbe stato studiato nei dettagli e condiviso online, su un gruppo Telegram di cui facevano parte anche i compagni di classe. Sempre secondo quanto riferito, il ragazzo avrebbe nascosto un coltello nei bagni della scuola, con cui avrebbe voluto colpire l’insegnante.

Come sono intervenuti i carabinieri

L’intervento dei militari avrebbe consentito di fermare il ragazzo prima che potesse mettere in atto l’aggressione. Secondo le fonti, i carabinieri sarebbero stati allertati dopo la segnalazione di un compagno di classe e dopo aver intercettato i messaggi pubblicati online.

Nel corso di una perquisizione domiciliare i militari avrebbero sequestrato il cellulare del giovane e gli abiti che avrebbe usato nelle foto pubblicate sui social. Sono in corso ulteriori accertamenti, sui quali gli inquirenti mantengono uno stretto riserbo.

Trattandosi di un minore, vale la presunzione di innocenza e ogni elemento è ancora al vaglio degli investigatori.