Manca pochissimo alla terza edizione del Ciokowine Fest, la Festa del Cioccolato e del Vino, che si svolgerà ad Alcamo dal 21 al 23 marzo 2025, tra Piazza Ciullo, il Collegio dei Gesuiti ed il Castello dei Conti di Modica. Da un’idea dell’Associazione Sts, diretta da Erasmo Longo e Giuseppe Fiore, il Ciokowine Fest, ha l’obiettivo di creare e promuovere attività che possano contribuire allo sviluppo turistico di Alcamo, attraverso il vino e il cioccolato. La manifestazione esalta il gemellaggio tra le Città di Alcamo e Modica, che nell’antichità facevano parte di un’unica Contea, quella dei Conti di Modica. Il ‘Ciokowine fest’, oggi, è considerato il punto di incontro tra le eccellenze delle due Città, Modica con il suo rinomato cioccolato ed Alcamo con il suo vino, famoso in tutto il mondo. La manifestazione si svolgerà in tre giorni da venerdì a domenica: saranno tre giornate ‘golose’, che vedranno l’alternarsi di diversi eventi Enogastronomici e di Intrattenimento musicale, intrattenimento per i più piccoli, spettacoli itineranti ed artisti di strada, un Village con prodotti enogastronomici e artigianali siciliani. Ci saranno, inoltre: Cioko-lab, Cioko-art, Cioko-school, cioko-game village e Cioko-mascotte. Ogni giorno, all’interno dell’atrio del Collegio dei Gesuiti si svolgeranno diversi live-show per tutti, perché il Ciokowine Fest è dedicato ai Wine-lovers e Cioko-lovers di tutte le età. Si svolgeranno, inoltre, inedite Master-class ed interessanti Cooking-show con numerosi nomi di prestigio della cucina italiana. Tutti i pomeriggi all’interno della biblioteca comunale e nel Castello dei Conti di Modica verranno proposti originali ricette dolci e salate a base di cioccolato e in abbinamento con degustazioni guidate di Vino… e non solo. Sarà una festa per gli adulti, ma anche per i più piccoli e le loro famiglie. Saranno anche accolti gli alunni delle scuole primarie alcamesi. L’edizione 2025 si svolgerà con la collaborazione tra Associazione Sts, comune di Alcamo il cui sindaco è Domenico Surdi, assessorato comunale al turismo guidato da Donatella Bonanno, l’Assessorato Regionale alle Attività Produttive diretto da Edy Tamajo, l’Assessorato Regionale all’Istruzione e Formazione guidato da Mimmo Turano, l’Assessorato al Turismo Regionale con alla guida Elvira Amata, la Camera di Commercio di Trapani, il cui presidente è Giuseppe Pace, la Confcommercio e la Unioncamere Sicilia. Direttore artistico dei Cooking-show è Peppe Giuffrè. La direzione tecnica è dell’Associazione Sts, diretta da Erasmo Longo e Giuseppe Fiore e della Agave Spettacoli di Andrea Randazzo. Cerimonia di inaugurazione venerdì 21 Marzo alle ore 10.30 presso l’aula consiliare del comune di Alcamo, alla quale parteciperanno le Istituzioni della Regione Sicilia, di Alcamo ed i nuovi partner della manifestazione la ‘Camera di Commercio di Trapani’, la Confcommercio, la Unioncamere Sicilia, il Consorzio per la Tutela del Cioccolato di Modica IGP e personalità del mondo della cultura Siciliana.

