Antonio Cipriano, Leader del M.E.S (Movimento Etico Siciliano) un Vulcano in piena, prende di mira frontalmente l’ex Sindaco di Messina De Luca, dichiarando :

“De Luca è la dimostrazione lampante degli inciuciari, alle urne alle prossime elezioni siciliane del 28 e 29 maggio 2023 che vedranno molti comuni Siciliani scegliere i propri Sindaci, l’ex Sindaco di Messina, l’inciuciaro e pinocchiaro per eccellenza De Luca, inserisce candidati sia con la Meloni che con la Schlein ;

le convinzioni di De Luca sono pari allo zero; l’ex Sindaco deve evidentemente essere molto confuso e preferisce evidentemente sguazzare meglio in un mare di fedeltà opportunistica, ha praticamente e letteralmente preso a calci nel fondo schiena più di 500 mila elettori delle scorse regionali.

Il caso più emblematico è in Provincia di Catania dove De Luca con il suo Movimento, ha inserito in due Comuni Catania e Gravina di Catania, una stessa candidata che però da una parte sostiene il candidato della sinistra e del m5s e dall’altra la destra; a Messina De Luca si sa, sostiene la Meloni, mentre a Licata in Provincia di Agrigento sostiene la Sinistra ovvero il Pd ed il M5s… ; detto ciò riteniamo il tutto, un motivo in più per prendere le distanze da questa politica, politicante e mercificante..;

lo stesso vale per altri On.li ; altro esempio di pinocchiaresimo ed inciuciaresimo lo dimostra l’ex On.le Carmelo Pullara che dopo aver battagliato per anni con la sua lista Onda, aveva aderito alla Lega, sperando di farsi rieleggere alle regionali, ma alla fine finì non rieletto, ed ora lo si vede nuovamente in versione ricicleria distante dalla Lega, ma in versione di alleato della sedicente Democrazia Cristiana Cuffaro da tempo ormai l’ex ex Presidente della Regione Siciliana.

Tutta questa ipocrisia politica, che avviene dall’egemonia politica dei partiti italiani, riteniamo vada tenuta alla larga; per questo con maggiore veemenza e convinzione, riteniamo sulla base anche di questi fatti, che l’unica lezione da dare a questa politica, sia rifiutare il voto direttamente nei seggi; Tutto ciò, ripetiamo, è un motivo in più per rifiutare il voto; ovvero fare registrare ed identificare la propria entrata nei seggi nei quaderni degli elettori e poi all’atto della consegna delle schede, rifiutare la consegna delle schede facendo verbalizzare la dicitura : “nessuno mi rappresenta eticamente”

Addì, Caltanissetta 18.05.2023

P/Movimento Etico Siciliano

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.