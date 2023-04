“E’ adesso il momento che nelle scuole bisogna programmare gli interventi prioritari, necessari e indifferibili per far fronte alla stagione invernale, che quest’anno ha messo a dura prova gli istituti di Palermo e dell’Isola”.

Lo sostiene il segretario generale della Flc Cgil Palermo Fabio Cirino, che richiama le istituzioni sulla necessità di attivarsi in tempo utile per programmare le opere di manutenzione nelle scuole e concludere i lavori alla ripresa delle lezioni, dopo la pausa estiva.

Il sollecito della Flc Cgil Palermo arriva in concomitanza con l’annuncio che in Sicilia si ritornerà in classe il 13 settembre 2023, come ha stabilito il decreto firmato ieri dall’assessorato regionale dell’Istruzione. L’anno scolastico 2023/2024 in Sicilia si concluderà sabato 8 giugno 2024, per tutte le scuole di ogni ordine e grado.

“È necessario pensarci adesso, proprio quando la primavera fa capolino, per arrivare pronti e preparati alla stagione invernale – continua Fabio Cirino – Per tale motivo riteniamo opportuno un intervento straordinario a tutti i livelli, in stretta sinergia con gli assessori al ramo, i sindaci interessati e le parti sociali. Una previdente individuazione delle criticità, una conseguente programmazione di interventi nel periodo primaverile ed estivo e un collaborativo spirito costruttivo di tutte le parti in causa non può che fare il bene comune di tutti. Ci attiveremo in tal senso già dalle prossime ore”.

