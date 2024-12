CATANIA – Fa seguito a una lettera a firma di Emiliano Abramo della Comunità di Sant’Egidio ai deputati dell’Ars, il supporto del Responsabile dell’Unione provinciale Cisal Catania, Giovanni Lo Schiavo. Due voci che unite rendono più forte e intenso l’appello per un sostegno concreto ai poveri di Sicilia.

Una richiesta di aiuto che arriva nei giorni in cui il Parlamento siciliano è chiamato a definire e approvare la legge finanziaria, un momento cruciale per rispondere alle esigenze di una Sicilia profondamente ferita.

Giovanni Lo Schiavo, rappresentante della Cisal Catania, ha espresso pieno supporto alla Comunità di Sant’Egidio e alla campagna sul Reddito di Povertà sin dall’incontro tenutosi nei giorni scorsi col Presidente Abramo. “Essere d’aiuto al prossimo è un dovere morale e civile”, ha dichiarato Lo Schiavo, confermando l’impegno della Confederazione a promuovere iniziative solidali e a fornire supporto pratico ai più bisognosi.

“La Sicilia ha bisogno di aiuto e tanti sono i temi importanti da affrontare – ha spiegato Lo Schiavo – fondamentali la sicurezza e l’istruzione; un futuro certo per i giovani (la nostra Isola registra tassi allarmanti di Neet, quasi il 45%, e di disoccupazione giovanile, 31,2%, secondo l’Istat). E ancora la questione vivibilità delle città siciliane, visto che otto di queste figurano tra le ultime 25 posizioni per qualità della vita in Italia, secondo il Sole 24 Ore. Serve un sostegno equo e mirato ai Comuni, in base alle reali necessità. E infine, ma non per ultima – conclude il Responsabile della Cisal Catania – è essenziale rafforzare la cosiddetta ‘legge sulla povertà’, strumento fondamentale per fronteggiare emergenze alimentari, abitative e sociali”.

Cisal Catania, dunque, sollecita il Governo Regionale a intervenire con urgenza nella finanziaria, prevedendo misure concrete già nel primo assestamento di bilancio. Perché “l’unica vera alternativa alla sofferenza e alle disuguaglianze è la solidarietà”.

