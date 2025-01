Anche Giuseppe Badagliacca e Nicolò Scaglione di Cisal Sicilia esprimono le più vive congratulazioni e augurano buon lavoro al nuovo assessore regionale alla Salute. “A Daniela Faraoni, nominata dal presidente Renato Schifani alla guida dell’assessorato regionale alla Salute, i nostri auguri di buon lavoro: la aspetta un compito arduo in un momento delicato per il sistema sanitario siciliano. La Cisal è pronta a una leale collaborazione per rilanciare un settore che è di primaria importanza per la nostra regione, non solo per le migliaia di lavoratori impegnati ma anche per le ricadute concrete sulla vita di tutti i cittadini”.









Like this: Like Loading...

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di blogsicilia. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento, questioni da sollevare o ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.