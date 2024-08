“Arriva la resa dei conti! La conferma che si sono persi inutilmente mesi e mesi in cui il Comune di Villafranca Tirrena avrebbe già potuto stabilizzare contrattisti ed Asu! Arriva infatti, con la rideterminazione e con l’aggiornamento del piano del fabbisogno del personale 2024, pur in assenza degli ultra tardivi documenti contabili, in quanto la spesa per le loro assunzioni è a totale ed esclusivo carico della regione. Lo conferma anche la recente dichiarazione del Sindaco che sulla stampa ha preso atto del fatto che si tratta di spesa eterofinanziata da trasferimento regionale. Eppure eravamo definiti folli. Adesso nel piatto ricco ci si ficcano tutti. In realtà noi eravamo sul pezzo già’ da anni, da quando i nostri Segretari regionali di federazione hanno posto le basi, lavorando strenuamente a fianco della buona politica, per emanare norme che salvaguardassero queste figure professionali anche negli enti in dissesto e predissesto. Tra coloro che ci reputavano folli stranamente alcune forze sociali che volevano intestarsi la vertenza dei lavoratori di Villafranca, che non gli apparteneva e della quale mai si erano interessati, mostrando evidente partecipazione alle dinamiche politiche di parte datoriale invece che a difesa dei lavoratori. Organizzazioni che stranamente adesso scendono in alcune piazze, quasi a volerci emulare! Tra le piazze più calde quella di Sinagra dove i lavoratori contrattualizzati a 24 ore avevano ricevuto integrazione oraria sino a 32 ore settimanali e adesso di nuovo sono tornati a 24 ore. Verificheremo la situazione contabile e gli accordi fatti per ripristinare anche a Sinagra una situazione di benessere lavorativo per tutti i professionisti ivi impiegati. Faremo luce nel merito, e non ci fermeremo finchè tutti gli aventi diritto non saranno stabilizzati.”

Lo dichiarano il segretario generale della CISL FP Messina Giovanna Bicchieri e il responsabile delle funzioni locali Maurizio Giliberto.





Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.